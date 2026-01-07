Samsung presenta la primera pantalla Micro RGB de 130 pulgadas del mundo, con color de siguiente generación y un nuevo diseño audaz

Debutando con un rendimiento de imagen avanzado, la nueva pantalla Micro RGB de 130 pulgadas establece un nuevo nivel para pantallas ultrapremium

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics presentó hoy la primera televisión Micro RGB de 130 pulgadas del mundo (modelo R95H) en CES 2026, lo que marca el debut de su pantalla Micro RGB más grande y una novedosa dirección audaz de diseño para pantallas ultrapremium.

"Micro RGB representa la cima de nuestra innovación en calidad de imagen, y el nuevo modelo de 130 pulgadas lleva nuestra visión aún más lejos", dijo Hun Lee, Vicepresidente Ejecutivo del Negocio de Visual Display (VD) en Samsung Electronics. "Estamos reviviendo el espíritu de nuestra filosofía de diseño original, introducida hace más de una década, para ofrecer una pantalla inequívocamente premium, diseñada con tecnología para una nueva generación".

Un diseño audaz que redefine lo que puede ser una pantalla

La escala imponente de la pantalla Micro RGB, la tecnología de color de próxima generación y el llamativo enfoque de diseño reflejan el largo liderazgo de Samsung en la excelencia de la ingeniería unida a la estética premium. Con un marco monumental y un rendimiento de audio mejorado, el display de 130 pulgadas está diseñado intencionalmente para parecer menos una pantalla y más una vasta e inmersiva ventana que expande visualmente la habitación.

La pantalla ofrece una estética moderna inspirada en una galería a través del Timeless Frame, una evolución moderna del diseño Timeless Gallery de Samsung de 2013, ahora con un marco refinado que encarna la filosofía de "la tecnología como arte". Inspirada en el marco de una gran ventana arquitectónica, la pantalla ultragrande parece flotar dentro de sus bordes, lo que transforma a la televisión en una pieza central artística que da forma a la habitación. El sonido integrado en el marco de la pantalla está cuidadosamente equilibrado con su tamaño, de modo que la imagen y el audio se sienten naturalmente conectados en el espacio.

Experiencia de visualización definitiva a la altura de su escala

El modelo Micro RGB de 130 pulgadas presenta las innovaciones de Micro RGB más avanzadas de Samsung hasta la fecha. Impulsado por Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro, aprovecha la IA para mejorar los tonos apagados y refinar el contraste, lo que se traduce en colores vivos y detalles sutiles, tanto en escenas brillantes como oscuras para lograr realismo y fidelidad de imagen.

La pantalla eleva el rendimiento de la imagen con Micro RGB Precision Color 100, que ofrece el 100% de la amplia gama de colores BT.2020. Certificado por la Verband der Elektrotechnik (VDE) para una reproducción precisa del color Micro RGB, produce matices finamente controlados que parecen reales en pantalla. El modelo de 130 pulgadas también incluye la tecnología patentada Glare Free de Samsung, que minimiza los reflejos, para preservar aún más el color claro y el contraste en una variedad de condiciones de iluminación, lo que mejora la experiencia de visualización.

La pantalla es compatible con HDR10+ ADVANCED[1] y Eclipsa Audio para proporcionar una calidad de imagen y sonido mejorada, así como Vision AI Companion[2] mejorado de Samsung, que permite búsquedas conversacionales, recomendaciones proactivas y acceso a funciones y aplicaciones de IA; entre las que están: AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot y Perplexity. Esta pantalla, primera en su tipo, se exhibirá en la Zona de Exhibición de Samsung durante el CES 2026 en Las Vegas, Nevada.

[1] Las pantallas 2026 de Samsung son las primeras en la industria en implementar HDR10+ ADVANCED, la tecnología HDR10+ de próxima generación.

[2] Función disponible en ciertas regiones y modelos. La disponibilidad y las funciones compatibles pueden variar según la región y las condiciones de visualización. Los comandos de voz reconocen inglés, francés, español, portugués, alemán, italiano y coreano, pero no se reconocen todos los acentos, dialectos y expresiones. Esta función proporciona contenido creado por IA, cuya precisión no está garantizada, por lo que los resultados deben confirmarse. Requiere un control remoto Bluetooth específico (TM2660H/TM2661H) (se vende por separado en algunos modelos). El control remoto incluido en la caja de algunos modelos (M70H/U800H) no admite el reconocimiento de voz. Requiere un Mobile Quick Remote o un control remoto Bluetooth adquirido por separado. Función accesible con el botón AI o el botón Home (mediante una pulsación larga) en controles remotos que no dispongan de un botón AI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856820/Samsung_TVs_and_Displays_Samsung_Micro_RGB_TV_Main1_984x563.jpg

FUENTE Samsung Mexico