Home Companion: la visión de Samsung Bespoke AI para 2026

El liderazgo de Digital Appliances de Samsung destacó la innovación y la visión de la compañía para el hogar inteligente del futuro

LAS VEGAS, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics presentó su visión para el Negocio de Electrodomésticos Digitales (DA), orientada a permitir una vida mejor, junto con las estrategias clave que impulsan esta iniciativa, durante su sesión Deep Dive en CES 2026, en Las Vegas, Nevada. El planteamiento de la compañía se da en un contexto en el que el mercado global de electrodomésticos enfrenta una creciente relevancia de la inteligencia artificial dentro de la vida conectada.

Liderada por Cheolgi Kim, jefe del Negocio de DA, la sesión explicó cómo los electrodomésticos Bespoke AI de Samsung se conectan de forma fluida a través de SmartThings para evolucionar de simples dispositivos a "Compañeros del hogar" (Home companions).

Estos dispositivos incorporan tecnología de reconocimiento de voz Bixby, pantallas y cámaras que les permiten ver, escuchar y comprender el entorno para responder de manera proactiva a los usuarios. Esta capacidad les permite adaptarse de forma inteligente a la vida diaria. Al mismo tiempo, esta adaptación se extiende más allá de los electrodomésticos hacia televisores y dispositivos móviles, con el objetivo de construir un ecosistema de IA más amplio en el que los dispositivos puedan cumplir el rol de verdaderos "Compañeros del hogar".

"El objetivo final de Samsung es permitir una vida mejor a través de Besppoke AI", dijo Cheolgi Kim. "A través de nuestro extenso ecosistema, que conecta dispositivos en todos los productos DX, incluidos teléfonos móviles y televisores, junto con los factores de forma únicos de nuestros electrodomésticos, ofrecemos experiencias diferenciadas a los consumidores y generamos mayor valor a partir de ellas".

Estrategias regionales que impulsan el crecimiento global

También durante la sesión, JS Moon, jefe de I+D del Negocio de DA, destacó cómo Samsung adapta su cartera de electrodomésticos 2026 para responder a las necesidades de los mercados regionales. En América del Norte, los factores de forma innovadores, como el Bespoke AI Laundry Combo, continúan impulsando un crecimiento sólido. Además de la línea con IA, se espera que los nuevos paquetes de cocina con diseños unificados en acero inoxidable respondan a las preferencias locales en 2026.

En Europa, la eficiencia energética sigue como una prioridad clave. Samsung ha presentado electrodomésticos de alta eficiencia, incluida la lavadora Bespoke AI, que alcanza hasta un 65 % más de eficiencia energética que los requisitos mínimos de la clase A en Europa 1, junto con soluciones avanzadas de HVAC y productos de cocina integrados diseñados para cumplir con las estrictas expectativas de sostenibilidad.

América Latina mantiene un fuerte impulso, liderado por las soluciones de lavandería y aire acondicionado, mientras que el creciente interés en los ecosistemas de hogares inteligentes y en funciones de IA localizadas, como el soporte de idiomas regionales y el Modo de Energía IA ampliado, representa una oportunidad significativa de crecimiento en Asia.

"En Samsung, nuestro objetivo es ofrecer experiencias de IA significativas que se alineen de forma profunda con los estilos de vida y las necesidades locales", explicó el EVP Moon. "Por ello, continuaremos mejorando estas características regionales y ampliaremos las funciones principales de IA, como el Modo de Energía IA, a una gama más amplia de precios y tipos de productos, más allá de las líneas premium".

Ampliando el papel de la IA en la vida cotidiana

De cara al futuro, Samsung reafirmó su compromiso de ampliar su alcance más allá de los electrodomésticos tradicionales hacia áreas como HVAC, viviendas modulares, atención basada en seguros que incrementa el valor de la inteligencia artificial y conectividad aplicada a nuevos aspectos de la vida diaria. Al combinar colaboración abierta, personalización regional y soporte de software a largo plazo, Samsung busca reducir las cargas domésticas y ofrecer experiencias de IA que resulten prácticas, confiables y profundamente alineadas con la forma en que viven las personas.

