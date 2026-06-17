Echo Global Logistics amplía su cartera de servicios con soluciones integrales de transporte dentro de México

Echo añade capacidades de transporte nacional en México a su red actual de servicios transfronterizos, despacho de aduanas y almacenamiento para ofrecer una auténtica solución integral

CHICAGO, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Echo Global Logistics, Inc. ("Echo"), proveedor líder de servicios de transporte y gestión de la cadena de suministro potenciados con tecnología, anunció la ampliación formal de su cartera de servicio para incluir soluciones integrales de transporte dentro de México. Esta nueva capacidad se integra de manera oficial a las operaciones transfronterizas ya consolidadas de Echo y en su división especializada EchoXBorder ( Servicios de despacho de aduanas y almacenamiento en EE. UU. y México) lo que le permitirá a Echo ofrecer una solución de cadena de suministro totalmente unificada y de principio a fin al sur de la frontera. Ahora, los transportistas pueden aprovechar el transporte de mercancías de ciudad a ciudad, el transporte terrestre desde el puerto, los corredores intermodales nacionales y las soluciones de transporte gestionadas a nivel local mediante un único socio en logística.

"Al añadir formalmente el transporte dentro de México a nuestra cartera existente, Echo ha consolidado su posición como auténtico integrador de la cadena de suministro de principio a fin en la región", afirmó Troy Ryley, presidente de Echo Mexico. "Históricamente, los transportistas tenían que manejarse con diferentes proveedores de distintos lugares para gestionar tramos transfronterizos, almacenamiento en frontera, despacho de aduanas y distribución nacional en México. Al reunir bajo un mismo techo la logística dentro de México y nuestros servicios de despacho de aduanas de EchoXBorder, eliminamos esos obstáculos y ofrecemos un nivel de visibilidad y coherencia operativa que antes no existía en este mercado".

Tras más de una década gestionando soluciones transfronterizas, Echo amplió sus operaciones en México en 2024 con sedes en Ciudad de México, Monterrey y justo al otro lado de la frontera con Estados Unidos en Laredo, Texas. La división de México de Echo ha crecido con gran rapidez en los últimos dos años hasta contar con tecnología transfronteriza de vanguardia y un equipo de expertos bilingües. Conozca más acerca de las soluciones de Echo en México: Soluciones de envío transfronterizo a México | Echo Global Logistics.

"Nuestras inversiones en México están diseñadas específicamente para llevar el mismo nivel de excelencia operativa y de infraestructura escalable en el que confían nuestros clientes en Estados Unidos directamente a sus operaciones en México", declaró Ruben Gamboa, director de Desarrollo Comercial de México y la frontera sur. "Al implementar soluciones de transporte entre ciudades, transporte portuario, transporte intermodal y transporte gestionado adaptadas al mercado mexicano, ofrecemos tanto a las empresas locales mexicanas como a los transportistas internacionales la sólida infraestructura nacional que necesitan para crecer de forma segura, sin los obstáculos operativos que suelen surgir al recurrir a la logística local tradicional".

Acerca de Echo Global Logistics

Echo Global Logistics, Inc. es proveedor líder de servicios de transporte y gestión de la cadena de suministro potenciados con tecnología. Echo cuenta con sede en Chicago y más de 60 sucursales en Norteamérica, y ofrece corretaje de carga y soluciones de transporte gestionado para todos los modos principales, incluidos carga completa, carga parcial, carga consolidada (LTL), intermodal, transfronteriza, parque de semirremolques y remolques, gestión de contenedores y transporte terrestre, transporte y almacenamiento de productos alimenticios con envío y almacenamiento con temperatura controlada y servicios de almacén. Echo aprovecha su plataforma tecnológica propia, que incluye automatización, aprendizaje automático y sistemas de apoyo a la toma de decisiones basados en IA, para ayudar a los clientes a optimizar el rendimiento del transporte, mejorar la visibilidad y simplificar la gestión de las cadenas de suministro, incluso en los casos más complejos. Para obtener más información sobre Echo Global Logistics, visite: www.echo.com.

ECHO: Corporativo

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Christopher Clemmensen

Vicepresidente ejecutivo de Marketing

Echo Global Logistics

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FUENTE Echo Global Logistics