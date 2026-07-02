Edifier MR5: monitor de estudio con crossover triamplificado para una reproducción precisa y natural

Noticias proporcionadas porEdifier
02 jul, 2026, 14:30 GMT
El Edifier MR5 combina una arquitectura acústica avanzada, crossover activo triamplificado y conectividad versátil para ofrecer un sonido preciso, equilibrado y de alta resolución, ideal para producción musical, edición de video, mezcla, masterización y escucha diaria.
CIUDAD DE MEXICO, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Sonido preciso y respuesta de frecuencia plana
El MR5 está diseñado para ofrecer una reproducción neutral y transparente, con una respuesta de frecuencia amplia y plana de 46 Hz a 40 kHz. Este perfil permite escuchar el audio con gran fidelidad, capturando cada detalle tal como fue grabado. Gracias a su arquitectura acústica patentada y a su sofisticado crossover activo triamplificado, el monitor logra transiciones fluidas entre graves, medios y agudos, brindando una experiencia sonora rica, natural y equilibrada.
Amplia zona de escucha
El MR5 incorpora una guía de ondas especialmente diseñada para el tweeter, que mejora la extensión y claridad de las altas frecuencias y amplía el área de escucha óptima. Esto permite mantener un sonido consistente y preciso desde diferentes posiciones, una ventaja clave para estudios, espacios de trabajo colaborativos y entornos de producción dinámicos.
Potencia y rendimiento
Con una potencia total de 110 W RMS y un nivel máximo de presión sonora de 101 dB a 1 metro, el Edifier MR5 ofrece un rendimiento potente y claro tanto en configuraciones de campo cercano como de campo medio.
Hi-Res Audio y conectividad versátil
El MR5 cuenta con una etapa analógica premium y amplificadores Clase D compatibles con audio de 24 bits/96 kHz. Además, dispone de certificación Hi-Res Audio Wireless y admite transmisión inalámbrica mediante el códec LDAC, con hasta 990 kbps y 24 bits/96 kHz.
Para adaptarse a diferentes necesidades, incluye entradas balanceadas XLR y TRS de nivel profesional, entradas RCA y AUX, salida dedicada para audífonos y Bluetooth 6.0 con conexión multipunto. A través de la aplicación EDIFIER ConneX, los usuarios pueden personalizar efectos de sonido, ajustar la compensación de sala y acceder a controles de reproducción.
Precio y disponibilidad
El MR5 está disponible por MXN6,299 en Amazon.com.
Acerca de Edifier
Fundada en 1996 y con sede en Beijing, China, Edifier se especializa en el diseño y fabricación de soluciones de audio premium para entretenimiento personal y uso profesional. La marca es reconocida por su innovación en tecnología acústica, diseño y altos estándares de manufactura.
FUENTE Edifier
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