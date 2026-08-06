Edifier QR65: bocinas de escritorio con audio Hi-Res, iluminación y carga rápida TurboGaN

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Edifier

06 ago, 2026, 14:30 GMT

Una solución todo en uno que combina arquitectura acústica avanzada, iluminación envolvente y carga rápida.

LA CIUDAD DE MÉXICO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Edifier presenta las QR65, unas bocinas activas de escritorio diseñadas para ofrecer sonido de alta resolución, iluminación envolvente y carga rápida. Gracias a su versatilidad, son ideales para escuchar música, jugar videojuegos, disfrutar películas o crear un espacio de trabajo más completo.

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Arquitectura acústica de alta calidad con certificaciones Hi-Res Audio y Hi-Res Audio Wireless, además de compatibilidad con LDAC; atractivos efectos de iluminación personalizables, y puertos USB con tecnología TurboGaN para cargar tus dispositivos de forma rápida, segura y eficiente.
Arquitectura acústica de alta calidad con certificaciones Hi-Res Audio y Hi-Res Audio Wireless, además de compatibilidad con LDAC; atractivos efectos de iluminación personalizables, y puertos USB con tecnología TurboGaN para cargar tus dispositivos de forma rápida, segura y eficiente.

Las QR65 cuentan con las certificaciones Hi-Res Audio y Hi-Res Audio Wireless, además de ser compatibles con el códec LDAC, que permite transmitir audio de hasta 24 bits/96 kHz. Incorporan woofers de 2.75 pulgadas con diafragma de aleación de aluminio y diseño de largo recorrido, capaces de producir graves potentes y medios con mayor cuerpo. Sus tweeters de cúpula de seda de 1.25 pulgadas ofrecen agudos claros, precisos y detallados.

El sistema integra dos amplificadores digitales Clase D, un crossover activo de dos vías y tecnología DRC para procesar por separado las frecuencias altas y medias-bajas, manteniendo el equilibrio y la claridad de la señal.

Su gabinete de MDF con tratamiento acústico incluye cavidades independientes que ayudan a reducir la resonancia y la distorsión. Las tecnologías MazeTube Bass Reflex Channel y TurbMuff Air Noise Suppression minimizan el ruido del puerto bass reflex. Además, las bases de aluminio incluidas elevan las bocinas, reducen las vibraciones de la superficie y orientan el sonido hacia el usuario.

La tecnología TempoAbyss ofrece 11 efectos de iluminación tridimensional que pueden seleccionarse desde las bocinas. La iluminación y diferentes funciones de audio también pueden personalizarse mediante la aplicación EDIFIER ConneX.

Las QR65 incorporan puertos USB con tecnología TurboGaN para cargar dispositivos de manera rápida, segura y eficiente. Sus opciones de conectividad incluyen Bluetooth, USB y LINE IN, además de una salida para subwoofer.

Reconocidas con el Visual Grand Prix 2024 y el VGP 2024 Gold Award, las Edifier QR65 reúnen sonido de alta calidad, diseño contemporáneo y funciones prácticas en un solo equipo.

Precio y disponibilidad

Las Edifier QR65 está disponibles por MXN3,999 en Amazon.com.

Acerca de Edifier

Fundada en 1996 y con sede en Beijing, China, Edifier se especializa en el diseño y la fabricación de soluciones de audio premium para entretenimiento personal y uso profesional. La marca es reconocida internacionalmente por su innovación acústica, sus diseños galardonados y sus elevados estándares de fabricación.

Para obtener más información, visita https://mx.edifier.com/

FUENTE Edifier

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