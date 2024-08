Education Cannot Wait aumenta las inversiones en Colombia con una subvención de US$12 millones del Catalizador Programa de Resiliencia Multianual, el financiamiento total ahora supera los US$28 millones

La migración, el conflicto armado, los desplazamientos internos, el cambio climático y otros factores interconectados han dejado a más de 780.000 niñas y niños fuera de la escuela. Ejecutado por el Consejo Noruego para los Refugiados y UNICEF en coordinación con el Gobierno de Colombia y socios locales, el programa busca movilizar recursos financieros adicionales y llegar a más de 180.000 niños, niñas y adolescentes con seguridad y la oportunidad de una educación de calidad.

NUEVA YORK, 9 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Múltiples desafíos están descarrilando los esfuerzos hacia la paz, la estabilidad y el progreso económico en Colombia. Para hacer frente a estos desafíos, Education Cannot Wait (ECW) y sus donantes estratégicos anunciaron hoy una subvención de 12 millones de dólares del Programa Multianual de Resiliencia que llegará a más de 180.000 niños, niñas y adolescentes con acceso a una educación de calidad.

En total, 787.000 niños y niñas no asisten a la escuela. Solo el 57% de los refugiados y migrantes venezolanos en edad de asistir a la escuela primaria asisten a la escuela, mientras que la cifra se reduce a solo el 22% en el primer ciclo de la educación secundaria. Los niños refugiados, migrantes y desplazados internos tienen mayor riesgo de abandono escolar, y aproximadamente 2 de cada 10 abandonan la escuela por completo.

El financiamiento total de ECW en Colombia ahora supera los US$28 millones. Para hacer frente a la crisis regional de refugiados en Venezuela, ECW ha invertido casi 70 millones de dólares hasta la fecha en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

La segunda fase del Programa Multianual de Resiliencia de ECW en Colombia ampliará el alcance de las inversiones existentes, con el objetivo de superar las barreras a la educación de calidad para los niños y niñas migrantes, refugiados y desplazados internos, y será ejecutada por el Consejo Noruego para los Refugiados y UNICEF junto con un consorcio con Corporación Infancia y Desarrollo, Corporación Opción Legal, y Fundación PLAN en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

Colombia es uno de los 4 países con mayor número de desplazados internos en el mundo y alberga el mayor número de refugiados y migrantes venezolanos en la región, que superan los 2,86 millones, mientras que un gran número de migrantes venezolanos transitan por sus fronteras en su camino hacia otros países en busca de protección y mejores oportunidades. Los riesgos climáticos y otros desafíos también han provocado desplazamientos internos masivos.

"Sin acceso a una educación de calidad, estas niñas y niños se enfrentan a riesgos significativos, como la violencia de género, el reclutamiento por grupos armados, la discriminación y otras violaciones a sus derechos humanos. Para construir la paz y la estabilidad en Colombia, y en toda la región, debemos invertir en educación. Colombia merece el potencial ilimitado de los jóvenes de hoy. Su educación no es un lujo, es un derecho", dijo Yasmine Sherif, Directora Ejecutiva La Educación No Puede Esperar (Education Cannot Wait), el fondo mundial para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas de las Naciones Unidas.

A pesar de la política de puertas abiertas del Gobierno de Colombia, que permite a los desplazados internos y a los niños y niñas de Venezuela acceder a las escuelas públicas sin restricción de documentación, al registro y a otros servicios públicos, el sistema educativo está sub financiado y sobrecargado. En total, 787.000 niños y niñas no asisten a la escuela. Solo el 57% de los refugiados y migrantes venezolanos en edad de asistir a la escuela primaria asisten a la escuela, mientras que la cifra se reduce a solo el 22% en el primer ciclo de la educación secundaria. Los niños refugiados, migrantes y desplazados internos tienen mayor riesgo de abandono escolar, y aproximadamente 2 de cada 10 abandonan la escuela por completo.

"El compromiso de Colombia es educar para la paz, por eso estamos incorporando en las escuelas una formación integral que incluye un componente socioemocional y de construcción de ciudadanía. El proyecto apoyado por Education Cannot Wait contribuye con estos esfuerzos nacionales para garantizar el acceso el derecho y la buena formación en el ser y el saber a poblaciones históricamente segregadas: población migrante y de acogida y víctimas del conflicto y la violencia, enfatizando en la necesidad de promover las prácticas pedagógicas basadas en las experiencias para y con la comunidad educativa, abogando por la valoración y respeto a la diversidad de las personas y sus condiciones para el aprendizaje. Este enfoque integral busca el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad para de esta manera combatir la profunda desigualdad que existe en nuestro país, especialmente en la ruralidad dispersa " agregó Oscar Sánchez, viceministro de Educación, Preescolar, Básica y Media.

La nueva financiación aumentará el impacto y el alcance de las inversiones de ECW en Colombia, que ya han llegado a cerca de 100.000 niños y niñas desde 2019. El programa busca eliminar las barreras para el acceso a una educación de calidad para los niños migrantes, refugiados y desplazados internos afectados por el conflicto armado y la violencia en Colombia. También tiene como objetivo garantizar que las personas que no asisten a la escuela se incorporen al sistema educativo a través de múltiples vías de aprendizaje adaptadas a sus necesidades, y que se les apoye para obtener el aprendizaje y las habilidades fundamentales que necesitan.

En total, el programa proporcionará acceso a la educación formal y no formal a 183.000 niñas y niños. También se trata de matricular a más de 50.000 niñas y niños no escolarizados en programas financiados por ECW. El programa hace especial énfasis en el acceso inclusivo a la educación para las niñas, la población con discapacidad, las y los estudiantes provenientes de Venezuela, los desplazados internos y otros niños marginados. En total, 46.000 estudiantes recibirán apoyo para desarrollar su ciudadanía y sus habilidades para la vida.

En X/Twitter, por favor sigas: @EduCannotWait @YasmineSherif1 @KentPage

Información adicional disponible en: www.educationcannotwait.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2478778/Education_Cannot_Wait_Colombia_Grants.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/4852235/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

FUENTE Education Cannot Wait