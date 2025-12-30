Urielle imagina un futuro brillante

Los Centros de Formación para Niños con Discapacidades Visuales de UNICEF, financiados por Education Cannot Wait, empoderan a los niños para que alcancen su máximo potencial en la República Centroafricana.

BANGUI, República Centroafricana, 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Urielle está sentada en un salón de clases, absorta en su lectura. Las yemas de sus dedos siguen el intrincado patrón de puntos realzados sobre el papel que tiene frente a ella.

"Perdí la vista a los tres años, pero eso no me detuvo. Desde muy temprana edad, mis padres me enseñaron a ser independiente y autosuficiente; a trabajar con ahínco y seguir mis sueños", afirma Urielle.

Urielle de pie frente al Centro de Formación para Niños con Discapacidades Visuales, apoyado por Education Cannot Wait. © UNICEF CAR/Jose Carlos Rodriguez

A pesar de los desafíos que ha enfrentado en su vida, la joven de 20 años siempre ha recibido el apoyo inquebrantable de sus padres y profesores. Con esto, una pasión por aprender y por relatar historias, y una fuerte determinación, Urielle se está haciendo cargo de su propio futuro.

Desde que se unió a un Centro de Formación para Niños con Discapacidades Visuales apoyado por UNICEF en su ciudad natal, Bangui, Urielle y otros niños y jóvenes con discapacidades visuales están aprendiendo a leer braille y tienen acceso a la educación, en muchos casos, por primera vez en su vida.

Este Centro es uno de los tres financiados por Education Cannot Wait (ECW) en la ciudad capital de Bangui, creados para ofrecer oportunidades de aprendizaje adaptado para niñas y niños con discapacidades visuales en la República Centroafricana. Estos centros ayudan a los alumnos a desarrollar habilidades en braille y alfabetización, buenos niveles de competencia conforme al plan de estudios nacional, y los apoyan para que eventualmente se incorporen a escuelas regulares.

Cada mañana, un mototaxi escolar especial se detiene frente al hogar de Urielle y la lleva al Centro de Formación. Los cursos son impartidos por profesores con discapacidad visual, con la asistencia de profesores videntes, con el uso de materiales didácticos en braille.

El Centro sigue el plan de estudios estándar del Ministerio de Educación Nacional. También es el lugar donde Urielle aprendió a leer y escribir en braille. Estas habilidades fundamentales han dado paso a una nueva pasión. "Me encanta compartir historias con las personas, especialmente sobre problemas sociales. Mi materia favorita son las ciencias sociales, porque me gusta escuchar sobre cómo viven, interactúan y hacen frente a los desafíos las personas de todo el mundo", comenta la joven.

Aunque Urielle hoy prospera en la escuela, el camino de su educación no ha sido fácil en una sociedad en la que todavía existe un estigma en torno a las personas con discapacidades. Urielle recuerda: "Algunos vecinos e incluso familiares solían decirme que era una inútil, que servía más para las tareas domésticas que para la escuela. Pero gracias al apoyo inquebrantable de mis padres, aprendí a no prestar atención a esas voces".

Sin prestar atención a los detractores, Urielle entiende el poder de la educación para ampliar sus horizontes y construir el futuro que desea para sí misma. "Mientras más aprendo, más historias se crean en mi mente. Por eso es que estoy decidida a convertirme en periodista", asevera.

El Centro también ofrece cursos de formación vocacional para desarrollo de habilidades. Estudiantes anteriores han usado estas nuevas capacidades para obtener empleo, y algunos incluso se han integrado a la función pública.

La República Centroafricana es uno de los lugares más difíciles del mundo para ser niño. Los conflictos, la violencia, el desplazamiento y los desastres naturales siguen pesando fuertemente en el país. Los años de inestabilidad han contribuido al colapso de los ya limitados servicios, lo que ha dado lugar a un acceso muy limitado o inexistente a la educación en muchas partes del país. En los lugares en donde hay escuelas abiertas, a menudo carecen de profesores calificados y capacitados, materiales didácticos y estructuras sólidas.

Para las personas con discapacidad, como Urielle, la situación es incluso más complicada. El estigma y los prejuicios hacia los niños con "necesidades especiales" siguen siendo muy comunes, lo que suele provocar que las familias oculten a sus hijos con discapacidades, privándoles del contacto con sus compañeros y con la comunidad en general, incluidas las escuelas. Afortunadamente, los padres de Urielle pudieron reconocer el inagotable potencial de su hija.

El ECW, como fondo mundial para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas dentro de las Naciones Unidas, desde 2017 ha brindado apoyo a socios como UNICEF en la República Centroafricana, financiando programas para aumentar el acceso a una educación de calidad en entornos de aprendizaje protegidos, fortalecer los sistemas educativos nacionales y locales, apoyar a los profesores y dar apoyo específico a niñas y niños con discapacidad.

Hoy, Urielle no está satisfecha con solo ser una alumna excelente. "También quiero ser atleta paralímpica. ¡Entreno tres veces a la semana en carrera de larga distancia!", comenta.

Hasta que llegue ese día, Urielle planea continuar aprendiendo y contando historias para inspirar a los que la rodean. Dice con una gran sonrisa: "Me apasiona contar historias. Sé que es un largo camino y que me faltan al menos seis años antes de ir a la universidad. Pero, aun así, ¡un día tendré mi propio programa de radio!"

Sus anhelos no conocen límites, y sus logros son una prueba del potencial que tienen todos los niños cuando reciben la educación, los recursos y el apoyo que necesitan para desarrollarse plenamente.

