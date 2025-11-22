EGADE Business School invita a vivir la carrera "EGADE Run 4 The Future 2026"

La tercera edición se llevará a cabo el domingo 15 de febrero de 2026 en el Circuito Valle Oriente, en el municipio de San Pedro Garza García.

La carrera contará con distancias de 10K y 5K, además de una modalidad 2K familiar y pet friendly.

MONTERREY, México, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey invita a la comunidad en general y a las y los entusiastas del running a participar en la tercera edición de la carrera "EGADE Run 4 The Future" 2026.

El evento deportivo se realizará el próximo 15 de febrero en el Circuito Valle Oriente, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En su tercera edición, "EGADE Run 4 The Future" se ha consolidado como una experiencia que promueve la actividad física, la convivencia familiar y el liderazgo con propósito.

"Esta carrera es una celebración de lo que somos como comunidad EGADE: personas que lideran con propósito, cuidan su bienestar y trabajan por un futuro más sostenible. Correr juntos nos recuerda que el liderazgo también se construye paso a paso, apoyándonos mutuamente para llegar más lejos", expresó Horacio Arredondo, decano de EGADE Business School.

La carrera contará con tres distancias: 10 y 5 kilómetros, que iniciarán a las 7:30 a.m., así como una modalidad de 2 kilómetros familiar y pet friendly, que comenzará a las 8:00 a.m.

La entrega de kits se llevará a cabo el sábado 14 de febrero, en una sede que se confirmará próximamente.

El registro incluye una playera conmemorativa, número con chip, medalla al cruzar la meta, certificado de tiempo y fotografía oficial a través de la plataforma Trotime.

Además, las y los participantes recibirán un kit de recuperación, hidratación en ruta y en meta, así como activaciones y obsequios de patrocinadores.

Las inscripciones de "EGADE Run 4 The Future" están disponibles en http://tec.rs/EGADERUN2026.

El precio especial de preventa (Early Bird) es de 500 pesos y estará vigente del 13 de noviembre al 11 de enero, y a partir del 12 de enero aplicará el precio regular de 600 pesos.

