Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) anuncia su participación en la ronda de financiación de $52,5 millones de World Foundation, en un momento en que el mundo pasa de centrarse en la construcción de la red a ampliar su utilidad

El 24 de julio de 2026, World Foundation anunció una ronda de financiación de $52,5 millones liderada por Pantera Capital, en la que participaron Bain Capital Crypto, Eightco, Selini Capital, Susquehanna Crypto y otros inversores. World Foundation también celebró el tercer aniversario del inicio de su actividad, ya que más de 39 millones de personas se han unido a World Network, de las cuales más de 18 millones han sido verificadas mediante un Orb. La red ha utilizado más de 475 millones de credenciales World ID desde su lanzamiento.

A fecha de 26 de julio de 2026, a las 19:30 h (hora del este), las participaciones de ORBS incluyen una inversión de $90 millones (de forma indirecta, a través de entidades con fines específicos) en OpenAI, una inversión financiada de $18 millones en Beast Industries, una inversión de $1 millón en Mythical Games, 301 971 219 Worldcoin (WLD) a 0,36 dólares por WLD (según Coinbase), 16 278 Ethereum (ETH) y aproximadamente $142 millones en efectivo y stablecoins, lo que supone activos por aproximadamente 391 millones de dólares.

"Está claro que el mundo se está acercando a una IA muy potente", declaró recientemente Sam Altman. "Nos preocupamos más por las personas que por la IA. Y estamos tan programados para preocuparnos por los demás que no me da miedo el futuro, siempre y cuando podamos distinguir qué es real (humano) y qué es artificial. World ID es nuestra apuesta en ese sentido, y ha sido increíble ver los avances logrados durante el último año, a medida que la gente lo ha ido adoptando y ha ido descubriendo cómo integrar esta herramienta en un mundo nuevo".

"La reducción de la emisión del token WLD, que comenzó el 24 de julio, reduce a la mitad la oferta incremental. Esto debería mejorar sustancialmente el equilibrio neto entre la oferta y la demanda de WLD y, por lo tanto, respalda el argumento de una mejor relación riesgo-rentabilidad en los precios", afirmó Tom Lee, miembro del Consejo de Administración de Eightco (ORBS).

Titulares destacados que marcan la actualidad:

La dirección de ORBS considera que la cartera de tesorería de la compañía contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro de la inteligencia artificial y el sistema financiero digital. Entre los titulares más destacados de esta semana se encuentran los siguientes:

El 21 de julio se anunció que la gestora de activos Grayscale había presentado una solicitud ante la SEC para lanzar el primer ETF estadounidense vinculado a Worldcoin (Decrypt).

El 21 de julio, OpenAI anunció el lanzamiento del programa "ChatGPT para pequeñas empresas", una iniciativa destinada a ayudar a las pequeñas empresas a ser más productivas y a hacer crecer sus negocios con ChatGPT (OpenAI).

El 21 de julio, Franklin Templeton Digital Assets publicó un informe técnico, redactado por Sandy Kaul, titulado "Agentic AI—The Killer Use Case for Blockchain and Crypto" (IA agéntica: el caso de uso clave para la blockchain y las criptomonedas; informe técnico), en el que se sugiere que las cadenas de bloques facilitarán las transacciones entre máquinas y serán fundamentales para la implementación generalizada de los servicios de IA agéntica. Esto concuerda con nuestra convicción de que WorldID ocupa un lugar central en esta interacción.

El 22 de julio se anunció que OpenAI tiene previsto construir un centro de datos en Georgia con una potencia de 3,2 gigavatios, que se pondrá en marcha por fases entre 2028 y 2032 (Axios).

El 24 de julio de 2026, el calendario de emisión de tokens de World alcanzó un hito importante. Tal y como se indicaba en el informe técnico original de World, ha concluido el periodo de desbloqueo de tokens de tres años más largo de la red, lo que ha reducido el número de WLD que entran en circulación cada día en aproximadamente un 43 %, pasando de unos 5,1 millones de tokens a unos 2,9 millones. Actualmente, ORBS posee 301 971 219 WLD, lo que representa aproximadamente el 8 % del suministro en circulación y constituye la mayor posición en WLD revelada públicamente en todo el mundo. WLD seguirá poniéndose en circulación, pero a aproximadamente la mitad del ritmo diario anterior, lo que ralentizará considerablemente el crecimiento de la oferta total (World).

Eightco: exposición a las principales megatendencias

Eightco se basa en tres megatendencias que la compañía prevé que marcarán la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores, con posiciones en cada una de estas tendencias a través de inversiones indirectas en OpenAI (23 % de las reservas de ORBS), Worldcoin (28 %) y Beast Industries (5 %).

Inteligencia artificial: OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente $90 millones en entidades de propósito específico con participación en el capital social de la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 23 % de sus activos de tesorería, una de las concentraciones más elevadas de entre todas las entidades que cotizan en bolsa.

ChatGPT, la aplicación para consumidores de OpenAI, es la aplicación de IA para consumidores número uno a nivel mundial (Sensor Tower) y superó los 900 millones de usuarios activos semanales en febrero de 2026, lo que la convierte en la tecnología para consumidores que más rápido ha crecido en la historia (UBS a través de Reuters).

Identidad digital: token WLD

Eightco posee cerca de 302 millones de WLD, lo que supone aproximadamente el 8 % del suministro en circulación, la mayor posición institucional revelada públicamente a nivel mundial y aproximadamente el 28 % de los activos de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global basada en la "Prueba de ser humano" (Proof of Human) creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y gestionada por la World Foundation. Sus dispositivos Orb emiten un World ID que protege la privacidad y verifica que el usuario es una persona real y no un agente de inteligencia artificial.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por cada verificación, mientras que la verificación de los usuarios finales sigue siendo gratuita; tanto los emisores de credenciales como el protocolo World obtienen ingresos gracias a la autenticación de personas verificadas. World identifica una oportunidad de ingresos potencial combinada de $6,35 billones en 13 sectores, entre los que se incluyen la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA agéntica (según Tools for Humanity).

Economía de los creadores: Beast Industries

Eightco ha invertido $18 millones en acciones de Beast Industries, lo que supone aproximadamente el 5 % de sus activos de tesorería.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de distribución directa al consumidor del mundo, con una base combinada de más de 500 millones de seguidores en todas las plataformas, liderada por MrBeast, la persona con más visualizaciones de YouTube a nivel mundial. A medida que la inteligencia artificial convierte la producción de contenidos en un bien de consumo, la distribución y la confianza del público se convierten en activos cada vez más escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una compañía que cotiza en bolsa y que aplica una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su género, lo que ofrece a los inversores exposición indirecta a través de un único código bursátil a tres de las tendencias más destacadas de este ciclo: la inteligencia artificial, a través de su inversión indirecta en OpenAI; la identidad digital, gracias a su posición como mayor accionista público de WLD y del protocolo Proof of Human; y la economía de los creadores, mediante su participación accionaria en Beast Industries, de MrBeast. Con el respaldo de inversores institucionales líderes, entre los que se encuentra Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está desarrollando la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica.

Para ver más información:

X: @iamhuman_orbs

Sitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una compañía que cotiza en el Nasdaq. ORBS ofrece exposición indirecta a: OpenAI y Beast Industries.

¿Quién es el mayor poseedor de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee cerca de 302 millones de WLD, lo que supone aproximadamente el 8 % del suministro en circulación y la mayor posición institucional revelada públicamente a nivel mundial.

¿Qué es "Proof of Human"?

Proof of Human, la "prueba de que se es humano" es una verificación criptográfica que confirma que un usuario es una persona real y única, y no un bot ni un agente de inteligencia artificial. Se trata de una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio basado en agentes y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA agéntica.

¿Qué relación hay entre Eightco (ORBS) y Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor tenedor institucional de Worldcoin (WLD) cuya identidad se ha hecho pública, el token que impulsa la red "Proof of Human" de World.

¿Quién es el CEO de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el CEO de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). El Consejo de Administración de la compañía incluye a Tom Lee (socio director y responsable de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies [NYSE: BMNR]) y, en calidad de asesor del Consejo de Administración, Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean hechos históricos podrían considerarse declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones relativas a: las expectativas de la compañía de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores marcarán la próxima década de innovación; la convicción de la compañía de que su cartera de tesorería contiene algunos de los componentes más fundamentales para el futuro de la IA y el sistema financiero digital; declaraciones relativas a la mejora prevista en el equilibrio entre oferta y demanda netas de WLD y en la relación riesgo/rentabilidad de los precios tras la reducción de la emisión de tokens; declaraciones de que las cadenas de bloques facilitarán las transacciones entre máquinas y serán fundamentales para la implementación generalizada de servicios de IA agéntica; la convicción de la compañía de que WorldID se sitúa en el centro de la interacción entre la IA y la cadena de bloques; declaraciones relativas a la oportunidad de ingresos potencial de World, que asciende a $6,35 billones, en sectores que abarcan la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA agéntica; declaraciones relativas a la reducción prevista en la emisión de tokens WLD a partir del 24 de julio de 2026, incluida la reducción de aproximadamente 5,1 millones de tokens a aproximadamente 2,9 millones de tokens diarios; declaraciones de que la compañía posee la mayor posición en WLD revelada públicamente a nivel mundial; declaraciones de que la distribución y la confianza del público se están convirtiendo en activos cada vez más escasos a medida que la IA convierte la producción de contenidos en un producto básico; declaraciones relativas a que la compañía está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica; declaraciones relativas a que la compañía ofrece exposición indirecta a tendencias determinantes a través de sus inversiones en OpenAI, WLD y Beast Industries; declaraciones de que OpenAI presentó un formulario S-1 confidencial, preparándose para una posible oferta pública inicial futura; y declaraciones relativas a las futuras fases del proyecto del centro de datos de OpenAI en Georgia entre 2028 y 2032. Términos como "planea", "espera", "hará", "prevé", "continuará", "ampliará", "avanzará", "desarrollará", "cree", "orientación", "objetivo", "podría", "permanecerá", "proyectar", "perspectiva", "pretender", "estimar", "podría", "debería", "posicionado", "opinión" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y supuestos actuales de la dirección, que están sujetos a riesgos e incertidumbres y no constituyen una garantía de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los que figuran en cualquier declaración prospectiva como consecuencia de diversos factores, entre los que se incluyen, a título enunciativo: la incapacidad de la compañía para dirigir la gestión o las operaciones de empresas privadas en las que no sea accionista mayoritario, incluidas OpenAI y Beast Industries; el riesgo de pérdidas o depreciaciones en las inversiones estratégicas de la compañía, incluida su participación indirecta en el capital social de OpenAI (mantenida a través de entidades con fines especiales), su participación en WLD y su participación en el capital social de Beast Industries; la capacidad de la compañía para seguir cumpliendo los requisitos de cotización continua del Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la compañía o que, de otro modo, retrasen la inversión de capital; la incapacidad de obtener el capital adecuado para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; la volatilidad de los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, lo que podría afectar de manera significativa al valor de las tenencias de tesorería de la compañía; cambios normativos, legislación futura y reglamentación que afecten negativamente a los activos digitales, a la adopción de la inteligencia artificial o a la recopilación de datos biométricos; los riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología "Proof-of-Human" y la red World; la incertidumbre respecto al ritmo y la trayectoria de implementación de la IA agéntica en aplicaciones empresariales y de consumo; la incertidumbre respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI, la evolución de su modelo de negocio y el momento o el éxito de cualquier salida a bolsa; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para alcanzar sus previsiones de crecimiento; la competencia en los mercados de la identidad digital y la infraestructura de IA; la dependencia de fuentes de terceros para la valoración de determinadas inversiones; la incertidumbre respecto al éxito continuado de MrBeast y al rendimiento del modelo de negocio de Beast Industries impulsado por los creadores; los riesgos relacionados con las posiciones concentradas de la compañía en determinados activos digitales e inversiones en empresas privadas; los cambios en las posturas del público y de los gobiernos respecto a los activos digitales o a los sectores relacionados con la inteligencia artificial; los riesgos de que la dinámica de la oferta de WLD no dé lugar a los efectos previstos en el mercado; los riesgos relacionados con la financiación, el desarrollo y la capacidad de World Foundation para ampliar su red y su modelo de negocio; y los riesgos asociados al calendario y la finalización de los proyectos de centros de datos previstos por OpenAI. Teniendo en cuenta estos riesgos e incertidumbres, se le recomienda que no deposite una confianza excesiva en dichas declaraciones prospectivas. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como sobre otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría hacer que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas del presente documento, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Valores y Bolsa (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otra información divulgada en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026, así como otros documentos de la SEC disponibles públicamente. Toda la información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar dicha información ni de dar a conocer públicamente los resultados de cualquier revisión de las declaraciones prospectivas aquí incluidas para reflejar los resultados reales o cualquier cambio en sus expectativas.

FUENTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)