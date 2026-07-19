Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa tenencias totales de aproximadamente 406 millones de dólares, que incluyen OpenAI, Beast Industries, más de 16.000 ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Al 15 de julio de 2026, a las 4:30 p. m. (hora del este de EE. UU.), los activos de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de entidades con fines específicos) en OpenAI, una inversión financiada de 18 millones de dólares en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,41 dólares por WLD (según Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) y aproximadamente 148 millones de dólares en efectivo y criptomonedas estables, para un total de activos de aproximadamente 406 millones de dólares.

Titulares destacados que marcan la actualidad:

La junta directiva de ORBS considera que la cartera de tesorería de la empresa incorpora algunos de los componentes más importantes para el futuro de la IA y el sistema financiero digital. Los titulares destacados de esta semana incluyen:

Esta semana se dio a conocer que OpenAI está desarrollando un producto destinado a servir como compañero de IA con características humanas que vivirá en el hogar. Este producto ayudará a controlar los dispositivos domésticos inteligentes, reproducir contenidos multimedia, responder a preguntas y contestar mensajes. Esta novedad situará a OpenAI en el sector del hardware, donde competirá con Apple, Google y otras empresas (Bloomberg).

El 9 de julio, OpenAI lanzó GPT-5.6 Sol que se destaca por una mayor eficiencia en el uso de tokens (un 54 % más eficiente en la codificación agéntica), mayores capacidades en codificación, ciencia, biología, ciberseguridad, compatibilidad multimodal y nuevas funciones como GPT-Live. Esto se produce tras un lanzamiento escalonado y limitado a raíz de una solicitud del gobierno de EE. UU. motivada por cuestiones de seguridad nacional. Sol incluye un modo "ultra" para tareas más exigentes y funciones de seguridad avanzadas (OpenAI).

El 24 de julio de 2026, el calendario de emisión de tokens de World alcanzará un hito importante. Tal y como se describe en el documento técnico original de World, se prevé que concluya el periodo de desbloqueo de tokens de tres años más largo de la red, lo que reducirá la cantidad de WLD que entran en circulación cada día en aproximadamente un 43 %, pasando de unos 5,1 millones de tokens a unos 2,9 millones. ORBS posee 283.452.700 WLD, lo que supone aproximadamente el 8 % del total de WLD que hay actualmente en el mercado y constituye la mayor posición conocida públicamente a nivel mundial. Aunque las tenencias de ORBS se mantendrán sin cambios el 24 de julio, se prevé que el ritmo de emisión de nuevos tokens se reduzca considerablemente. WLD continuará entrando en circulación, pero a un ritmo diario que será aproximadamente la mitad del anterior, lo que ralentizará considerablemente el crecimiento de la emisión total (World).

"OpenAI sigue mejorando gradualmente las capacidades de ChatGPT, lo que se traduce en mejoras importantes en lo que va de año. La mejora en la eficiencia de los tokens ha sido bien recibida por muchos usuarios", expresó Thomas "Tom" Lee, miembro de la junta directiva de Eightco. "Creemos que ORBS está en una posición única de cara al futuro. A medida que la IA se vuelve más personal y autónoma, prevemos que la prueba de humanidad se convertirá en uno de los activos más valiosos de la economía digital".

Eightco: Exposición a megatendencias clave

Eightco se basa en tres megatendencias que la empresa prevé que definirán la próxima década de innovación: inteligencia artificial, identidad digital y economía de los creadores, con participaciones en cada una de ellas mediante inversiones indirectas en OpenAI (un 22 % de las tenencias de la tesorería de ORBS), Worldcoin (29 %) y Beast Industries (4 %).

Inteligencia artificial: OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con exposición a participaciones en el capital social de la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 22 % de los activos propios, una de las concentraciones más altas divulgadas de cualquier vehículo cotizado.

ChatGPT, la aplicación de consumo de OpenAI, es la aplicación de IA de consumo n.º 1 a nivel mundial (Sensor Tower) y en febrero de 2026 registró 900 millones de usuarios activos semanales, lo que la convierte en la tecnología de consumo de más rápido crecimiento en la historia (UBS a través de Reuters).

Identidad digital: token WLD{

Eightco posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8 % de la oferta circulante, la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y alrededor del 29 % de los activos de tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red mundial de prueba de humanidad construida por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por World Foundation. Su dispositivo Orb emite una World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único y no un agente de IA.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por verificación, mientras que la verificación para el usuario final sigue siendo gratuita; tanto los emisores de credenciales como el protocolo World obtienen ingresos gracias a la autenticación de verificación como humano. World identifica una oportunidad de ingresos potencial combinada de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, entre los que se incluyen banca, comercio electrónico, videojuegos, redes sociales e IA agéntica (según Tools for Humanity).

Economía de los creadores — Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, aproximadamente el 4 % de los activos de tesorería.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de distribución directa al consumidor del mundo, con más de 500 millones de seguidores en todas sus plataformas, lideradas por MrBeast, la persona con más visualizaciones de YouTube a nivel mundial. A medida que la IA convierte la creación de contenido en un producto básico, la distribución y la confianza del público se convierten en activos escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad de cartera que cotiza en bolsa y que implementa una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) única en su género, que ofrece a los inversionistas exposición directa, mediante un único ticker, a tres de las tendencias más destacadas de este ciclo: inteligencia artificial, mediante su inversión indirecta en OpenAI; identidad digital, mediante su posición como el mayor tenedor público de WLD y del protocolo Prueba de humanidad; y economía de los creadores, mediante su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Con el respaldo de inversionistas institucionales líderes, entre los que se incluyen Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica.

Para más información:

X: @iamhuman_orbs

Sitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en Nasdaq. ORBS ofrece una exposición indirecta a: OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee más Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8 % del suministro en circulación y la mayor posición institucional divulgada a nivel público en el mundo.

¿Qué es la prueba de humanidad?

La Prueba de humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona única y real, y no un bot ni un agente de IA. Se trata de una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio agéntico y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA agéntica.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con la Prueba de humanidad?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor tenedor institucional de Worldcoin (WLD) que cotiza en bolsa, el token que impulsa la red Prueba de humanidad de World.

¿Quién es el director ejecutivo de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el director ejecutivo de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). La Junta Directiva de la empresa incluye a Tom Lee (socio gerente y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies [NYSE: BMNR]) y, como asesor de la junta, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene previsiones en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos podrían considerarse prospectivas, incluidas, entre otras, declaraciones sobre: las expectativas de la empresa de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores de contenido definirán la próxima década de innovación; la creencia de la empresa de que su cartera de tesorería contiene algunos de los componentes más críticos para el futuro sistema financiero digital y de IA; la convicción de la empresa de que se encuentra en una posición única de cara al futuro; las declaraciones de que OpenAI ha presentado un formulario S-1 confidencial, preparándose así para una posible oferta pública inicial en el futuro; declaraciones relativas a las capacidades, características y lanzamiento del modelo GPT-5.6 Sol de OpenAI, incluida su eficiencia en el uso de tokens, sus capacidades de programación y el modo "ultra", afirmaciones de que la prueba de humanidad se convertirá en uno de los activos más valiosos de la economía digital; declaraciones sobre la oportunidad de ingresos potenciales de World de 6,35 billones de dólares en industrias que contemplan banca, comercio electrónico, videojuegos, redes sociales e IA agéntica; declaraciones relativas a la inclusión de Worldcoin (WLD) en Robinhood y a la ampliación del acceso a millones de usuarios; declaraciones relativas a la reducción prevista de la emisión de tokens WLD a partir del 24 de julio de 2026, incluida la reducción prevista de aproximadamente 5,1 millones de tokens a aproximadamente 2,9 millones de tokens diarios; declaraciones sobre la posición de la empresa como el mayor poseedor institucional de WLD divulgado públicamente a nivel mundial; declaraciones de que la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos a medida que la IA convierte la producción de contenido en un bien de consumo; declaraciones relativas a la creación por parte de la empresa de la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agéntica; y declaraciones relativas a que la empresa ofrece una exposición indirecta a las tendencias más destacadas mediante sus inversiones en OpenAI, WLD y Beast Industries. Palabras como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería", "posicionado", "visión" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen tales términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la junta directiva, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbres y no constituyen garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir considerablemente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, tales como, entre otros: la incapacidad de la empresa para dirigir la gestión u operaciones de negocios privados en los que la empresa no es un accionista controlador, incluidos OpenAI y Beast Industries; riesgo de pérdida o depreciación en las inversiones estratégicas de la empresa, incluida su posición indirecta en acciones de OpenAI (mantenidas a través de vehículos de propósito especial), su posición en WLD y su posición en acciones de Beast Industries; la capacidad de la empresa para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la empresa o de otro modo retrasen la asignación de capital; incapacidad para obtener capital suficiente para financiar o escalar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podría afectar materialmente el valor de las tenencias de tesorería de la empresa; cambios normativos, legislación futura y reglamentación que impacten negativamente en los activos digitales, la adopción de inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología de Prueba de humanidad y la red World; incertidumbre con respecto al ritmo y la trayectoria de la implementación de IA agéntica en aplicaciones empresariales y de consumo; incertidumbre con respecto al plan sobre productos de OpenAI y el momento o el éxito de cualquier oferta pública inicial o cotización directa; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para lograr sus proyecciones de crecimiento; competencia en los mercados de identidad digital e infraestructura de IA; dependencia de fuentes de terceros para la valoración de ciertas inversiones; incertidumbre con respecto al éxito continuo de MrBeast y el rendimiento del modelo de negocio impulsado por creadores de Beast Industries; riesgos relacionados con las posiciones concentradas de la empresa en ciertos activos digitales e inversiones en empresas privadas; cambios en las posturas del público y de los gobiernos respecto a los activos digitales o a los sectores relacionados con la inteligencia artificial; riesgos relacionados con el calendario, las características y la recepción comercial de los lanzamientos de modelos de OpenAI; y los riesgos de que la dinámica de la oferta de WLD no genere los efectos previstos en el mercado. En vista de estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se debe confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría influir en que los resultados reales de Eightco difieran de aquellos contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones contenidas en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC que están disponibles públicamente. Toda la información contenida en este comunicado de prensa es válida para la fecha de su publicación y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar tal información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de tales declaraciones para reflejar los resultados reales o cualquier cambio en sus previsiones.

FUENTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)