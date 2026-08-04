El 74% de las empresas en Latinoamérica enfrenta costos imprevistos por una implementación desordenada de la IA

Estudio de Sensedia, Squadra y MIT Sloan Review Brasil revela que la ventaja competitiva ya no es adoptar Inteligencia Artificial, sino integrarla a escala

SAO PAULO, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La Inteligencia Artificial (IA) se ha consolidado como una prioridad estratégica para las empresas, pero llevarla del piloto a una implementación a gran escala sigue siendo uno de los mayores desafíos para las organizaciones. Así lo revela un estudio desarrollado por Sensedia y Squadra, en alianza con MIT Sloan Management Review Brasil, que muestra una marcada brecha entre la intención y la ejecución: aunque el 66,2% de los ejecutivos considera la IA una prioridad de negocio, apenas el 7,4% ha logrado integrarla de forma transversal en toda su operación.

El estudio evidencia que el desafío ya no es experimentar con la IA, sino escalarla de manera eficiente y con una estrategia clara. La adopción descentralizada y la falta de gobernanza han provocado que el 74% de las organizaciones enfrente costos imprevistos, redundancias tecnológicas y mayores riesgos de cumplimiento.

El reporte se basa en una encuesta sobre madurez digital realizada durante el evento APIX 2026, complementada con entrevistas a líderes de empresas como Bradesco, MAPFRE, Inter, Hcor, Sensedia, Squadra y Klabin, además del análisis de investigaciones de firmas globales como Bain & Company, Gartner, McKinsey y Deloitte.

Entre sus principales conclusiones, el estudio señala que las mejoras puntuales en productividad y automatización no se traducen, por sí solas, en un impacto financiero significativo ni en una ventaja competitiva sostenible. El verdadero diferencial radica en la capacidad de integrar la IA con la arquitectura tecnológica de la organización y alinearla directamente con los objetivos estratégicos del negocio.

Los desafíos de la infraestructura y el control de datos

El estudio expone serias limitaciones en la infraestructura de datos de las empresas. Para el 54,4% de los profesionales de tecnología, el acceso a los datos corporativos necesarios para nutrir las soluciones de IA aún no está estructurado. De ellos, el 31,6% depende del ingreso manual de contexto en las herramientas, mientras que el 22,8% utiliza soluciones desconectadas de la información de la empresa.

A esto se suma la falta de marcos de control, donde el 41,4% del personal técnico trabaja sin procesos formales de gestión de riesgos, y apenas un 4,8% de los ejecutivos afirma contar con modelos consolidados de gobernanza respaldados por plataformas especializadas.

Por otro lado, el 80% de las organizaciones carece de arquitecturas agénticas estructuradas y el 68% no ha implementado el protocolo MCP (Model Context Protocol) en entornos productivos, componentes clave para la próxima generación de aplicaciones basadas en agentes inteligentes.

Al respecto, Jose Gómez Amador, Regional Business Manager de Sensedia, señala que adoptar IA dejó de ser el desafío principal, ya que en la medida en que los agentes inteligentes asumen procesos críticos, las empresas necesitan una arquitectura capaz de conectar datos, sistemas y modelos bajo una misma capa de gobernanza, sin la cual aumentan los costos, las fallas operativas y la dificultad para escalar.

En esta nueva fase de madurez, el mercado se desplaza tras la primera ola de copilotos y automatizaciones puntuales hacia operaciones escalables, integradas a los procesos centrales e impulsadas por resultados de negocio. La arquitectura empresarial, la integración y el gobierno de datos se convierten en activos estratégicos. Las empresas que mantengan iniciativas aisladas solo obtendrán ganancias marginales de eficiencia; por el contrario, aquellas que articulen la IA con sus operaciones centrales lograrán una ventaja competitiva sostenible.

Asimismo, el informe proyecta una rápida evolución hacia ecosistemas de IA agéntica y arquitecturas multiagente, donde las aplicaciones dejan de ser meros asistentes para ejecutar tareas, tomar decisiones e interactuar de forma autónoma con los sistemas corporativos, lo que exige infraestructuras agent-ready que garanticen acceso seguro, escalable y contextualizado a APIs y datos.

El rol estratégico de las APIs y los casos de éxito en la región

Con el avance de estas herramientas en la operación diaria, las APIs y las plataformas de integración asumen un rol protagónico al convertirse en la infraestructura que proporciona contexto, trazabilidad, seguridad y gobernanza. Amador destaca que las APIs son la capa que une la inteligencia con la toma de decisiones y los procesos, resultandos esenciales en un entorno dominado por agentes para garantizar observabilidad, control de costos y gobernanza a escala.

Las organizaciones que hoy lideran la transformación impulsada por la Inteligencia Artificial tienen algo en común: no construyeron su éxito sobre proyectos aislados, sino sobre una arquitectura robusta de integración y datos que les permite escalar la IA de forma segura y eficiente. El caso de Bradesco es un claro ejemplo. La entidad ya opera más de 600 aplicaciones de IA en producción, una estrategia que genera un valor estimado de más de US$45 millones al año, demostrando que el verdadero retorno de la IA se alcanza cuando forma parte del núcleo del negocio y no de iniciativas independientes.

En esta misma línea, Inter opera con más de 500 modelos que respaldan decisiones críticas en análisis de crédito, prevención de fraude y personalización, mientras que MAPFRE implementa agentes inteligentes en la atención al cliente y gestión de siniestros. Por su parte, instituciones como Hcor y Klabin avanzan en la interoperabilidad de datos de salud y en plataformas multiagente con gobernanza centralizada.

Para 2028, se prevé que la mayoría de las empresas reemplace las herramientas asistidas aisladas por flujos de automatización inteligente de extremo a extremo. Gartner advierte que las compañías que intenten sobreponer IA en arquitecturas heredadas sin una modernización estructural verán sus márgenes fuertemente presionados.

Sobre este panorama, Amador concluye que la ventaja competitiva no la determinará el número de modelos de IA desplegados, sino la capacidad de orquestar agentes, datos y APIs en una arquitectura segura, siendo esa infraestructura la que transforma las pruebas de concepto en inteligencia operativa real.

Finalmente, Rômulo Cioffi, Chief Innovation Officer de Squadra, resalta que la IA generativa ha comenzado a convertir parte de la ingeniería de software en un commodity, moviendo la ventaja estratégica hacia la arquitectura de decisión, por lo que las empresas líderes serán aquellas capaces de integrar inteligencia directamente en sus flujos operativos mediante agentes capaces de observar, interpretar, actuar y aprender continuamente.

El estudio completo está disponible en:

https://www.sensedia.com.es/contenido/paper-la-eficiencia-no-paga-las-cuentas-la-paradoja-de-la-ia-en-las-organizaciones

Acerca de Sensedia

Sensedia es una multinacional proveedora de una plataforma de gestión de APIs, gobernanza de agentes y soluciones de integración, además de servicios profesionales. La compañía impulsa la transformación digital de grandes empresas mediante arquitecturas más ágiles, modernas y escalables, permitiendo que sus clientes ofrezcan productos y experiencias digitales a todo su ecosistema. Más información en sensedia.com.es

Acerca de Squadra

Squadra es una de las mayores consultoras de tecnología de Brasil y socio digital de marcas como Inter, Vale, VLI, Unimed, Claro y MRV. Combina diseño integral, IA aplicada y excelencia técnica en desarrollo, operaciones y datos para construir plataformas digitales modernas, inteligentes y escalables. Reúne a más de 700 profesionales de tecnología que trabajan en todo Brasil y en proyectos internacionales. Con su plataforma propietaria de IA, Genius, potencia resultados y acelera la transformación digital con impacto real. Más información en squadra.com.br.

FUENTE Sensedia