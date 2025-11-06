El amor define quién eres: OPPO Studio colabora con Star Wars para despertar tu fuerza tecnológica

● OPPO presenta oficialmente su equipo creativo: OPPO Studio, y anuncia una colaboración épica con el fenómeno cultural a nivel mundial, Star Wars, basada en la filosofía "El amor define quién eres".

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de noviembre de 2025 OPPO, líder global de dispositivos inteligentes, anunció el debut oficial de su equipo creativo: OPPO Studio. Inspirados en la creencia fundamental de que "El amor define quién eres", esta iniciativa comenzará un nuevo capítulo en colaboración con Disney, al establecer a Star Wars como el eje principal.

El nuevo dispositivo será una colaboración exclusiva con la Serie Reno14 y estará diseñado para los fanáticos del mercado latinoamericano, al marcar una nueva fase en la exploración de OPPO sobre la personalización y el valor emocional que pueden ofrecer sus dispositivos inteligentes.

El amor define quién eres: La filosofía de la personalización de OPPO Studio

Para OPPO, un smartphone es más que una herramienta; es un símbolo de personalidad, un vehículo emocional y un espejo que refleja a los usuarios ante el mundo. Detrás de esta expresión se encuentra el amor por ciertas cosas: una película, un personaje, una gran narrativa que ha moldeado la memoria colectiva por varias generaciones. Estos elementos se han convertido en la base de inspiración para todas las creaciones de OPPO Studio.

Desde OPPO Reno12 F Harry Potter Edición Especial del año pasado, que generó un auténtico furor en México con su impresionante recreación del mundo de Hogwarts y se convirtió en toda una sensación entre los fans en redes sociales; hasta el OPPO Reno6 Pro+ Detective Conan Edición Especial, que plasmó el romance atemporal de ShinRan bajo el tema "Red Bond & Silver Bullet"; y las ediciones OPPO Reno Ace Gundam y Neon Genesis Evangelion, que marcaron un estándar en las colaboraciones inspiradas en la estética 'mecha', cada creación de OPPO Studio es una profunda interpretación y un homenaje a las diferentes formas de amar.

"'El amor define quién eres' es el punto de partida de todos nuestros productos personalizados", dijo Mona Zhou, CMO de OPPO Latinoamérica. "Creemos que cuando un usuario sostiene un teléfono profundamente personalizado, no sólo demuestra su afecto por una historia, también refleja una parte de su propia identidad. Nuestra misión es transformar este amor en una parte visible, tangible y perceptible de su vida diaria".

Una saga épica forjará un nuevo capítulo, con un respetuoso tributo

Durante generaciones en México y en todo el mundo, Star Wars ha trascendido el ámbito cinematográfico. Se ha convertido en una obra cultural que forma parte de la identidad colectiva, una mitología moderna que mezcla a los héroes, antagonistas, el destino, la luz y la oscuridad para construir un pilar fundamental de la cosmovisión del mundo.

Debido a la relevancia cultural de Star Wars, OPPO abordará esta colaboración con el máximo respeto y una comprensión profunda de la franquicia. Por ello, el nuevo smartphone no sólo replicará símbolos de la icónica saga, sino que estará diseñado con el objetivo de infundir esta gran emoción con la tecnología a la vanguardia de la serie Reno14 de manera inédita.

OPPO Studio: El motor creativo nacido de la pasión

Detrás de todas estas creaciones emblemáticas se encuentra OPPO Studio, un equipo nacido de la pasión. Durante el lanzamiento de la Serie Reno14 en México, el pasado 8 de octubre, se presentó un video con un vistazo a las ediciones personalizadas que este talentoso equipo ha desarrollado hasta ahora.

Este equipo de diseñadores industriales, ingenieros de software y estrategas de marca actúa como un puente que conecta a la tecnología con la cultura. El equipo está compuesto por jóvenes entusiastas apasionados por la cultura POP, verdaderos 'jugadores clave' y fans de corazón de diversas franquicias. Este amor genuino les permite comprender realmente por qué otros fans comparten su pasión, traduciendo esa emoción en cada detalle de los diseños de los dispositivos de OPPO. El propósito de este equipo es ofrecer continuamente sorpresas al mundo mediante una personalización profunda sin precedentes.

"El debut de OPPO Studio es una muestra de nuestra convicción de que 'el amor define quién eres'", añadió Mona Zhou. "La grandeza de Star Wars radica en su exploración de cómo nuestras decisiones nos definen; la relación entre la tecnología y la humanidad; y la eterna tensión entre el orden y el poder, temas que resuenan fuertemente con las propias reflexiones de OPPO Studio sobre la tecnología. Esto no es sólo una colaboración; es una interacción profunda entre dos mundos. Aspiramos a crear una 'reliquia' que se sienta que proviene de una galaxia muy, muy lejana; una obra de arte que resonará en lo más profundo del corazón del fan más apasionado".

Próximamente se revelarán más detalles sobre el nuevo OPPO Reno14 F Edición Limitada Lado Oscuro.

