El aumento de la competencia podría impulsar el PIB en un 11 % y reducir la desigualdad en un 6 % en América Latina y el Caribe, según un informe del BID

WASHINGTON, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- América Latina y el Caribe podría aumentar el PIB per cápita en un 11 % y reducir la desigualdad en un 6 % al hacer que los mercados sean más competitivos, según un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El informe principal, "Mercados para el desarrollo: mejorar la vida a través de la competencia," muestra que la competencia limitada y la alta concentración del mercado en las economías de la región debilitan el crecimiento, suprimen los salarios y mantienen a las empresas pequeñas e informales. Sobre la base de un nuevo conjunto de datos de indicadores de competencia entre países, el estudio encuentra que los mercados más fuertes y justos son fundamentales para desbloquear la productividad y las oportunidades.

"El informe demuestra que los mercados no son simplemente un elemento contextual en el desarrollo; juegan un papel activo en impulsarlo", dijo el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn. "Cuando la competencia funciona, el sector privado puede hacer lo que mejor sabe hacer: crear empleos, impulsar la innovación y ofrecer mejores resultados para los trabajadores y los consumidores. Los mercados más fuertes y justos son clave para desbloquear todo el potencial de América Latina y el Caribe ".

El informe se presentó hoy en la sede del BID en Washington, como parte de su serie de informes "Desarrollo en las Américas" (DIA). Basándose en nuevas pruebas, incluida una nueva base de datos del BID de indicadores de competencia comparables entre países y sectores, muestra cómo las políticas audaces y bien diseñadas pueden generar beneficios reales para los consumidores, los trabajadores y las empresas en sectores como las telecomunicaciones, la banca y la salud.

Los hallazgos clave incluyen:

La concentración de mercados en América Latina y el Caribe es cuatro veces mayor que en las economías avanzadas.

Las empresas de la región cobran un margen de beneficio promedio del 35 % por encima del costo, en comparación con el 20 % en los mercados más competitivos.

Los trabajadores se llevan a casa solo el 50 % del valor que generan, frente al 65 % en Estados Unidos y el 81 % en otras economías avanzadas.

El noventa y cinco por ciento de las empresas tienen menos de cinco trabajadores y representan el 57 % del empleo. Las empresas más productivas, aquellas con más de 50 empleados, representan solo el 1 % de las empresas y el 20 % de los puestos de trabajo.

Si los mercados laborales fueran tan competitivos como en las economías avanzadas, el PIB per cápita podría aumentar hasta en un 25 %, impulsado por una mayor inversión y producción, una asignación de recursos más eficiente y el traslado de los trabajadores a mejores empleos con salarios más justos.

Para escalar estos beneficios, el informe describe tres prioridades para los gobiernos: reducir la fragmentación del mercado, diseñar regulaciones más inteligentes y fortalecer la competencia.

