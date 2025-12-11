Aumentar la competencia podría impulsar el PIB un 11% en Latinoamérica y el Caribe

-Aumentar la competencia podría impulsar el PIB un 11% y reducir la desigualdad un 6% en Latinoamérica y el Caribe, según informe del IDB

WASHINGTON, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Latinoamérica y el Caribe podrían aumentar el PIB per cápita en un 11% y reducir la desigualdad en un 6% al hacer que los mercados sean más competitivos, según un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (IDB).

El informe insignia, "Mercados para el Desarrollo: Mejorando vidas a través de la Competición", muestra que la competencia limitada y la alta concentración del mercado en las economías de la región debilitan el crecimiento, reducen los salarios y mantienen a las empresas pequeñas e informales. Basándose en un nuevo conjunto de datos transnacionales sobre indicadores de competencia, el estudio concluye que unos mercados más sólidos y justos son fundamentales para impulsar la productividad y las oportunidades.

"El informe demuestra que los mercados no son simplemente un elemento contextual del desarrollo; desempeñan un papel activo en su impulso", afirmó el presidente de IDB Group, Ilan Goldfajn. "Cuando la competencia funciona, el sector privado puede hacer lo que mejor sabe hacer: crear empleos, impulsar la innovación y ofrecer mejores resultados para trabajadores y consumidores. Unos mercados más sólidos y justos son clave para liberar todo el potencial de Latinoamérica y el Caribe".

El informe se presentó hoy en la sede de IDB en Washington, como parte de su serie de informes "Desarrollo en América" (DIA). Basándose en nueva evidencia —incluida una nueva base de datos de IDB con indicadores de competencia comparables entre países y sectores—, el estudio demuestra cómo políticas audaces y bien diseñadas pueden generar beneficios reales para consumidores, trabajadores y empresas en sectores como las telecomunicaciones, la banca y la salud.

Entre las principales conclusiones se incluyen:

La concentración del mercado en Latinoamérica y el Caribe es cuatro veces mayor que en las economías avanzadas.

Las empresas de la región cobran sobreprecios promedio del 35 % sobre el coste, en comparación con el 20 % en mercados más competitivos.

Los trabajadores se llevan a casa solo el 50 % del valor que generan, en comparación con el 65 % en Estados Unidos y el 81 % en otras economías avanzadas.

El 95 % de las empresas tienen menos de cinco trabajadores y representan el 57 % del empleo. Las empresas más productivas —aquellas con más de 50 empleados— representan solo el 1 % de las empresas y generan el 20 % de los empleos.

Si los mercados laborales fueran tan competitivos como en las economías avanzadas, el PIB per cápita podría aumentar hasta un 25 %, impulsado por una mayor inversión y producción, una asignación más eficiente de los recursos y la transición de los trabajadores a mejores empleos con salarios más justos.

Para ampliar estos avances, el informe describe tres prioridades para los gobiernos: reducir la fragmentación del mercado, diseñar regulaciones más inteligentes y fortalecer la competencia.

