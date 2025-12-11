Selon un rapport de la BID, le renforcement de la concurrence pourrait accroître le PIB de 11 % et réduire les inégalités de 6 % en Amérique latine et dans les Caraïbes

WASHINGTON, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- L'Amérique latine et les Caraïbes pourraient augmenter leur PIB par habitant de 11 % et réduire les inégalités de 6 % en rendant les marchés plus compétitifs, selon un nouveau rapport de la Banque interaméricaine de développement (BID).

Le rapport phare, « Markets for Development : Improving Lives through Competition », montre que la concurrence limitée et la forte concentration du marché dans les économies de la région affaiblissent la croissance, suppriment les salaires et maintiennent les entreprises petites et informelles. S'appuyant sur un nouvel ensemble de données transnationales d'indicateurs de concurrence, l'étude constate que des marchés plus forts et plus équitables sont essentiels pour débloquer la productivité et les opportunités.

« Le rapport démontre que les marchés ne sont pas simplement un élément contextuel du développement, mais qu'ils jouent un rôle actif dans sa stimulation », a déclaré Ilan Goldfajn, président du groupe de la BID. « Lorsque la concurrence fonctionne, le secteur privé peut faire ce qu'il fait le mieux : créer des emplois, stimuler l'innovation et obtenir de meilleurs résultats pour les travailleurs et les consommateurs. Des marchés plus forts et plus équitables sont essentiels pour libérer tout le potentiel de l'Amérique latine et des Caraïbes ».

Le rapport a été lancé aujourd'hui au siège de la BID à Washington, dans le cadre de la série de rapports « Développement dans les Amériques » (DIA). S'appuyant sur de nouvelles données - notamment une nouvelle base de données de la BID contenant des indicateurs de concurrence comparables entre les pays et les secteurs - il montre comment des politiques audacieuses et bien conçues peuvent apporter des avantages réels aux consommateurs, aux travailleurs et aux entreprises dans des secteurs tels que les télécommunications, la banque et la santé.

Les principales conclusions sont les suivantes ::

La concentration du marché en Amérique latine et dans les Caraïbes est quatre fois plus élevée que dans les économies avancées.

Les entreprises de la région pratiquent des marges supérieures de 35 % en moyenne à leur coût, contre 20 % sur des marchés plus concurrentiels.

Les travailleurs ne perçoivent que 50 % de la valeur qu'ils génèrent, contre 65 % aux États-Unis et 81 % dans les autres économies avancées.

Quatre-vingt-quinze pour cent des entreprises comptent moins de cinq travailleurs et représentent 57 % de l'emploi. Les entreprises les plus productives - celles qui emploient plus de 50 personnes - ne représentent que 1 % des entreprises et 20 % des emplois.

Si les marchés du travail étaient aussi compétitifs que dans les économies avancées, le PIB par habitant pourrait augmenter de 25 %, grâce à l'augmentation des investissements et de la production, à une allocation plus efficace des ressources et à l'évolution des travailleurs vers de meilleurs emplois avec des salaires plus équitables.

Afin d'accroître ces gains, le rapport présente trois priorités pour les gouvernements : réduire la fragmentation du marché, élaborer des réglementations plus intelligentes et renforcer la concurrence.

