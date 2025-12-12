VARON México Destaca la Salud Respiratoria de las Personas Mayores Durante la Temporada Navideña

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La temporada navideña es una época de reuniones y celebraciones, pero puede representar desafíos para los adultos mayores que padecen afecciones respiratorias como la EPOC o el asma. El tratamiento médico adecuado sigue siendo esencial, pero mantener niveles adecuados de oxígeno a diario es igualmente importante para la comodidad y el bienestar general. VARON México destaca el valor de los concentradores de oxígeno y generadores de oxígeno portátiles confiables como herramientas de apoyo que ayudan a los adultos mayores a mantenerse sanos, activos y disfrutar de la temporada con tranquilidad.

Los adultos mayores con déficit de oxígeno pueden experimentar fatiga, movilidad reducida y mayor riesgo de hospitalización. Las soluciones de VARON México permiten mantenerse activos, independientes y seguros en su vida diaria, brindando tranquilidad a ellos y a sus familias durante la temporada navideña.

El Concentrador de Oxígeno Serene 5 para uso doméstico entrega oxígeno médico de 93±3% a flujos de 0.5 a 5 L/min, soporta terapia de oxígeno y nebulización, funciona silenciosamente y cuenta con pantalla LCD grande y ruedas fáciles de mover, facilitando su uso seguro en casa.

El Concentrador de Oxígeno Portátil VP-1, ligero y fácil de usar, pesa solo 2.75 kg y ofrece flujo pulsátil ajustable de 1 a 5. Permite viajar, hacer diligencias y disfrutar de actividades al aire libre sin interrumpir la terapia. Su panel LCD intuitivo facilita la operación para adultos mayores y cuidadores.

Con motivo de la temporada navideña, VARON México ofrece promociones por tiempo limitado del 10 al 30 de diciembre de 2025:

12% de descuento en todo el sitio – Aplicable a todos los concentradores de oxígeno (excepto sets combinados).

– Aplicable a todos los concentradores de oxígeno (excepto sets combinados). Set combinado especial – Serene 5 y VP-1 por $19,000 MXN, limitado a tres sets.

Con existencias limitadas, se recomienda actuar rápidamente para asegurar dispositivos que prevengan complicaciones y mejoren la vida diaria. Durante estas fiestas, priorizar la salud respiratoria asegura movilidad, independencia y bienestar para los adultos mayores.

"En VARON, estamos comprometidos en ayudar a los adultos mayores a mantenerse activos e independientes. Este invierno, animamos a las familias a priorizar la salud respiratoria con nuestras soluciones de concentrador de oxígeno y portátiles." — CEO de VARON.

Para más información sobre concentradores de oxígeno y máquinas de oxígeno portátiles, visita VARON México.

