Últimos cinco días de Black Friday: Ahorros en apoyo respiratorio para unas fiestas más seguras

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con la temporada de reuniones familiares y festividades en puerta, mantener una buena salud respiratoria es fundamental. VARON México ofrece durante los últimos cinco días de Black Friday 2025 descuentos en concentradores domésticos y máquinas de oxígeno portátiles , diseñados para que los usuarios respiren con seguridad y tranquilidad durante los meses de invierno y puedan disfrutar de las fiestas sin interrupciones por problemas respiratorios.

Durante esta última fase, VARON ofrece un 15% de descuento en todo el sitio , aplicable a concentradores domésticos, máquinas de oxígeno portátiles y accesorios respiratorios certificados. La compañía destaca que la demanda aumenta cada temporada, especialmente en épocas de frío y reuniones, cuando los riesgos respiratorios pueden intensificarse debido a cambios de temperatura, aire seco o exposición a virus estacionales. Contar con un concentrador doméstico confiable permite a los usuarios mantener su tratamiento de oxígeno de forma continua, minimizando complicaciones y ofreciendo tranquilidad a toda la familia.

Además, los clientes que adquieran el Serene 5 concentradores domésticos recibirán un VP-6 Máquina de Oxígeno Portátil gratuita , con solo tres paquetes disponibles. Esta combinación permite contar con soporte estable en casa y movilidad para desplazamientos, actividades y celebraciones familiares, asegurando que los usuarios puedan participar en reuniones, viajar o realizar compras sin interrupciones en su terapia.

El Serene 5 proporciona oxígeno continuo de grado médico, con flujo estable, funcionamiento silencioso y controles intuitivos, ideal para el uso diario en el hogar. Por su parte, el VP-6 portátil, con batería de larga duración y diseño ligero, facilita la oxigenoterapia fuera de casa, permitiendo libertad de movimiento y seguridad durante el transporte y actividades cotidianas.

Profesionales de la salud destacan que durante la temporada de fiestas, los síntomas respiratorios pueden intensificarse debido a factores ambientales y mayor exposición a virus. Por ello, contar con concentradores domésticos confiables y máquinas de oxígeno portátiles es clave para proteger a los usuarios y sus familias, especialmente a personas con EPOC u otras condiciones crónicas.

Estas promociones estarán vigentes hasta el 30 de noviembre o hasta agotar existencias.

Con esta iniciativa, VARON México reafirma su compromiso de mejorar la salud respiratoria y la calidad de vida de las personas en todo el país.

