El color también juega: la importancia de una buena pantalla para el futbol

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Los meses previos a grandes eventos deportivos suelen convertirse en una temporada clave para renovar el entretenimiento en casa. Es el momento en que muchas personas buscan mejorar la pantalla de su sala para vivir cada segundo de forma más inmersiva, con una calidad de imagen capaz de acercar la emoción del estadio al hogar.

Este verano promete ser inolvidable para los amantes del futbol, y cada vez más personas están preparando su casa para vivir la experiencia al máximo. En este contexto, Samsung prevé un crecimiento anual del 15% en ventas de pantallas impulsado por el gran evento deportivo internacional, donde la preferencia de los consumidores se concentrará en televisores de 75 pulgadas o más.

Además, la tendencia también apunta a una mayor inversión en experiencias premium, con un ticket promedio esperado 65% más alto que el del mercado. Esto hace que los consumidores busquen informarse mejor antes de elegir una pantalla, y los factores que más se toman en cuenta son la calidad de imagen y las tecnologías de color.

El color del deporte

Cuando se busca una pantalla para disfrutar futbol en casa, la calidad del color y el brillo son dos características fundamentales. Muchos de los partidos suelen jugarse durante el día, en horarios donde las salas tienen gran entrada de luz natural, algo que puede afectar la experiencia en pantallas convencionales.

Por esta razón, las pantallas con tecnología QLED son ideales para disfrutar del deporte en casa, gracias a su capacidad de mantener colores intensos, contrastes más definidos y un alto nivel de brillo incluso en ambientes iluminados.

Además, en el futbol el color es parte esencial de cómo se vive el partido: el verde intenso de la cancha, los uniformes, los marcadores e incluso las repeticiones. En todos estos momentos, la reproducción del color ayuda a seguir mejor cada jugada y hace que la experiencia se sienta mucho más cercana a la realidad.

También cabe destacar que en las transmisiones deportivas todo ocurre a gran velocidad, por lo que mantener colores estables y brillantes permite que la imagen conserve profundidad y detalle incluso en escenas dinámicas.

QLED y Real Quantum Dot: la importancia de elegir una experiencia real

En este escenario, estas Smart TVs destacan por su capacidad de ofrecer una imagen mucho más nítida y estable en cualquier tipo de iluminación, lo que eleva el estándar del entretenimiento en el hogar.

Gracias a la tecnología de puntos cuánticos, o Quantum Dots, se logra reproducir una gama de color mucho más precisa y natural, algo fundamental en transmisiones deportivas donde cada detalle influye en la experiencia.

Sin embargo, no todas las pantallas QLED ofrecen el mismo desempeño, aunque se comercialicen como tal. Actualmente existen modelos en el mercado que utilizan tecnologías similares en nombre, pero que no integran verdaderos Quantum Dots.

Por ello, al momento de elegir una pantalla es importante verificar que tenga esta tecnología. Afortunadamente existen certificaciones que garantizan el uso auténtico de estos puntos cuánticos para ofrecer colores más precisos, como TÜV Rheinland, que valida el Real Quantum Dot Display, y SGS, que acredita la ausencia de cadmio en su fabricación; ambos presentes en pantallas Samsung.

Esta última certificación cobra mayor importancia al tener en cuenta que el cadmio es un metal pesado y tóxico que algunos fabricantes utilizan para intensificar los colores en las pantallas. Además, su uso puede provocar daños ambientales y representar riesgos para la salud durante la fabricación y el desecho de los televisores.

Así, el próximo gran verano futbolero está elevando las expectativas sobre la calidad de imagen y la inmersión. En este escenario, tecnologías como QLED y Real Quantum Dot son aliados para disfrutar cada partido con una experiencia mucho más cercana a la realidad.

FUENTE Samsung Mexico