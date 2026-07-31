Samsung México transforma la experiencia en el retail de moda con sus soluciones de visualización

A través de innovaciones de visualización y plataformas inteligentes, Samsung muestra cómo la tecnología puede renovar los espacios comerciales

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La tecnología tiene el potencial de transformar la experiencia de compra y conectar con los clientes en el retail. Para demostrarlo, Samsung México celebró su Fashion Day, un evento que presentó el futuro de la comunicación visual digital en la industria de la moda.

La relevancia de este sector resalta la necesidad de incorporar nuevas herramientas que respondan a las expectativas de los consumidores. De acuerdo con IMARC Group, el mercado de moda y confección en México alcanzó un valor de 20.1 mil millones de dólares en 2025 y se espera que llegue a 25.9 mil millones para 2034. Este panorama representa una oportunidad para que las marcas adopten tecnologías que les permitan diferenciarse y ofrecer experiencias de compra más dinámicas.

Reimaginar la experiencia en el retail de moda

En este contexto, Samsung México abrió las puertas de su Executive Briefing Center, un espacio ubicado en sus oficinas corporativas de la Ciudad de México, donde clientes y socios de negocio conocieron de primera mano el portafolio de soluciones profesionales de la compañía.

Durante el Fashion Day, representantes de marcas, retailers y especialistas de la industria exploraron cómo la señalización digital puede transformar la comunicación dentro de las tiendas, optimizar la gestión de contenido y crear experiencias visuales capaces de captar la atención del consumidor.

A través de demostraciones en vivo, los asistentes exploraron soluciones diseñadas para crear experiencias más inmersivas, capaces de atraer al público desde el primer momento y enriquecer su recorrido dentro de la tienda.

"Nuestras soluciones ayudan a las marcas a incrementar la efectividad de sus campañas en el punto de venta. Al presentar contenido de forma más llamativa, versátil y fácil de actualizar, es posible atraer la atención del consumidor en el momento de decisión de compra, mejorar la interacción con los productos e impulsar una mayor conversión de las campañas a través de la tecnología", compartió Ana Lira, directora de la división de B2B en Samsung México.

Soluciones inteligentes únicas

Entre las soluciones presentadas en el evento destacó Samsung Color E-Paper, una alternativa de bajo consumo energético para sustituir materiales impresos tradicionales. Disponible en formatos de 13 y 32 pulgadas, esta pantalla consume energía únicamente cuando el contenido cambia, para que los comercios actualicen promociones y mensajes desde un dispositivo móvil, lo que reduce costos operativos y mantiene una estética elegante y consistente dentro del punto de venta.

Asimismo, los asistentes conocieron Samsung Spatial Signage, una solución de señalización digital que genera una sensación de profundidad tridimensional sin necesidad de lentes o equipos adicionales.

Gracias a la tecnología 3D Plate patentada por Samsung, las marcas pueden exhibir productos y campañas con un mayor impacto visual, lo que puede atraer la atención de los consumidores en espacios como boutiques y tiendas de lujo. Además, su nueva pantalla de 85 pulgadas con resolución 4K UHD en formato vertical permite mostrar contenido desde múltiples perspectivas para crear una experiencia inmersiva.

Para integrar todas estas soluciones visuales se encuentra Samsung Visual eXperience Transformation (VXT), una plataforma de señalización digital que centraliza la creación, administración y actualización de contenidos en una sola solución. Gracias a su gestión remota basada en la nube, las marcas pueden implementar cambios en sus campañas de manera ágil, mantener la información actualizada en diferentes sucursales y optimizar la operación de sus espacios comerciales.

Para conocer más sobre el catálogo de visualización digital de Samsung, visita: Samsung.com/mx/business/

FUENTE Samsung Mexico