Samsung celebra récord de capacitación de Solve for Tomorrow en América Latina

Solve for Tomorrow alcanzó escuelas públicas de toda América Latina con más de 56.6 mil horas de capacitación directa para alumnos y profesores, impulsado por la realización de más de 720 talleres en 2025.

El programa global de ciudadanía corporativa de Samsung inició la convocatoria de su 13ª edición con enfoque en el aprendizaje basado en proyectos, convocando a estudiantes para que transformen sus comunidades.

El registro de la edición 2026 en México ya está abierto en SolveForTomorrow.mx

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La 13ª edición de Solve for Tomorrow (SFT), el programa global de ciudadanía corporativa de Samsung, ya comenzó en México y en América Latina, con lo que consolida su impacto en la región. En 2025, el programa alcanzó el hito de más de 720 talleres prácticos para estudiantes y educadores de escuelas públicas de la región, lo que significó más de 56.6 mil horas de capacitaciones.

El volumen de inmersión técnica destaca la estrategia a largo plazo de Samsung para el programa en México y América Latina, centrándose en fortalecer la calidad de la educación. A lo largo de sus trece ediciones, el programa se ha especializado en integrar el enfoque STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a metodologías activas, principalmente el Design Thinking, al fomentar el protagonismo de los estudiantes en el entorno escolar.

La iniciativa propone que los jóvenes identifiquen desafíos locales y desarrollen soluciones reales a través del Design Thinking. Paralelamente, Samsung pone a disposición un curso regional de Aprendizaje Basado en Proyectos (muy conocido como Project-Based Learning) que proporciona las herramientas necesarias para que los profesores transformen las aulas en centros de innovación social.

Impacto del programa en México y América Latina:

Formación continua: enfoque en la capacitación tecnológica y ciudadana de jóvenes estudiantes latinoamericanos.

enfoque en la capacitación tecnológica y ciudadana de jóvenes estudiantes latinoamericanos. Alcance: más de 442 mil beneficiarios de 21 países de la región. En México, Solve for Tomorrow ha impactado a más de 35 mil estudiantes en 25 estados de la República Mexicana.

más de 442 mil beneficiarios de 21 países de la región. En México, Solve for Tomorrow ha impactado a más de 35 mil estudiantes en 25 estados de la República Mexicana. Escala regional: realización de más de 720 talleres prácticos en 2025, en diversos países de la región.

realización de más de 720 talleres prácticos en 2025, en diversos países de la región. Enfoque social: uso práctico de las disciplinas STEM y de habilidades socioemocionales como la empatía y el pensamiento crítico para la resolución de problemas reales de las comunidades locales.

Inscripciones y Etapas

En México, el registro de la edición 2026 de Solve for Tomorrow comenzó el 14 de abril y estará abierto hasta el 13 de julio en SolveForTomorrow.mx. Los proyectos deben utilizar el enfoque STEM y ser enviados directamente en el sitio web oficial del programa. A lo largo del proceso los participantes recorren diferentes etapas de formación y seguimiento:

Etapa preliminar: durante los meses iniciales, Samsung y sus socios técnicos visitan escuelas públicas para impartir talleres de Design Thinking. Durante los talleres, se invita a estudiantes y profesores a identificar problemáticas locales e iniciar el desarrollo de un proyecto para solucionarlas. Semifinalistas: los equipos seleccionados cuentan con apoyo para perfeccionar sus proyectos, desarrollar un prototipo y validar su idea. Esta etapa incluye talleres virtuales y mentorías con expertos y/o profesionales de Samsung. Finalistas: los equipos finalistas continúan mejorando sus proyectos y cuentan con capacitaciones específicas para preparar el pitch final. Las mentorías con profesionales de Samsung también se centran en esta preparación. Evento Final: los estudiantes presentan sus iniciativas de forma presencial a través de un pitch de 5 minutos, y son evaluados por un jurado de expertos que seleccionará los proyectos destacados en el evento de clausura que se realizará en la Ciudad de México.

La iniciativa garantiza que los equipos lleguen a las etapas decisivas con una alta madurez técnica, preparados para generar un impacto positivo y sostenible en la sociedad.

Para obtener más información sobre Solve for Tomorrow y las iniciativas de Ciudadanía Corporativa de la empresa, visita https://news.samsung.com/mx/.

FUENTE Samsung Mexico