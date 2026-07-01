El costo de protegerse: los seguros de auto más accesibles en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El aumento de precios de seguros de autos derivado de los recientes ajustes fiscales ha puesto en jaque a las y los conductores mexicanos. Con pólizas que superan los ingresos mensuales de un ciudadano promedio, la industria aseguradora enfrenta un reto decisivo: evolucionar hacia la flexibilidad financiera o seguir perdiendo un mercado que hoy tiene al 70% de los autos circulando sin protección.

El inicio de 2026 trajo consigo un encarecimiento inevitable en el sector asegurador debido a la incapacidad de acreditar el Impuesto de Valor Agregado (IVA) en siniestros. Las aseguradoras tradicionales, ancladas a esquemas convencionales y rígidos, trasladaron buena parte de ese costo al consumidor.

Para entender la gravedad del problema, basta cruzar los datos demográficos y financieros del país. De acuerdo con el INEGI, el salario promedio de gran parte de la población trabajadora oscila entre los $10,000 y $14,000 pesos mensuales. Frente a esto, una póliza de cobertura amplia tradicional tiene un precio promedio superior a los $10,000 pesos anuales.

La conclusión matemática es preocupante: para el mexicano promedio, asegurar su auto en un modelo tradicional exige sacrificar casi un mes entero de sueldo.

El costo oculto: la pérdida de liquidez

El problema del modelo de antes no radica solo en el precio final, sino en la estructura de pago. La contratación anualizada exige al cliente liquidar el monto en una sola exhibición o recurrir a los "meses sin intereses". Aunque esta última opción parece un alivio, en la práctica inmoviliza una parte significativa de la línea de crédito del usuario, situación que le resta liquidez para emergencias.

"El problema no es que el conductor mexicano no quiera estar protegido. El verdadero obstáculo es que el sector le exige financiar por adelantado un riesgo anual que compromete su economía diaria. La protección no debería ser un lujo que castigue tu liquidez", señala Leonardo Cortina, CEO de miituo.

Análisis de accesibilidad: El Top 10 del mercado en 2026

Al analizar la oferta actual mediante los registros de la Condusef, el Buró de Entidades Financieras (BEF) y comparadores del mercado, es posible identificar las opciones que logran equilibrar costo, beneficio y accesibilidad. A continuación, las 5 aseguradoras con tarifas más económicas y destacadas para distintos perfiles de uso:

miituo : Se posiciona como el líder en accesibilidad gracias a su modelo de pago justo y 100% mensual (ya sea por kilómetro recorrido o con una tarifa fija). Además, destaca en certidumbre: de acuerdo con la evaluación del BEF (corte a septiembre de 2025), la aseguradora que los respalda, Seguros Atlas, alcanzó una calificación de 9.61, siendo de las instituciones mejor evaluadas. Seguros Banorte: Destacado en el formato tradicional. Sus convenios bancarios permiten costos competitivos y ha mantenido un margen de siniestralidad estable, lo que se traduce en primas accesibles para pólizas anuales. BBVA Seguros: Fuerte integración digital; aunque su modelo es tradicional, compensa con descuentos directos a usuarios de su ecosistema bancario. GNP Seguros: Mantiene una oferta robusta. Si bien no es la más económica de entrada, sus deducibles ajustables permiten reducir la prima inicial. Quálitas: El gigante del mercado ofrece precios competitivos por su enorme volumen, aunque su modelo de pago sigue atado a las restricciones de los plazos anualizados.

La flexibilidad como el único camino viable

El análisis financiero de estas opciones demuestra una brecha clara: mientras las aseguradoras del lugar 2 al 5 ofrecen buenos costos dentro de un sistema rígido, opciones innovadoras como miituo, atacan el problema de raíz mediante la flexibilidad.

Pagar el seguro mes a mes, basándose en los hábitos de manejo y sin ataduras anuales, permite a las y los usuarios ahorrar sin desprotegerse y sin mermar su capacidad crediticia.

"La verdadera inclusión financiera en el sector asegurador ocurre cuando el producto se adapta, con tecnología e innovación, a la cartera del cliente. Frente a la inflación y el aumento de costos, cobrar solo por lo justo y de forma mensual pasó a convertirse en una necesidad económica y social", concluye Cortina.

Sobre miituo

miituo es una compañía de seguros pionera en el pago por uso. Fundada en 2017, opera con registro ante la CNSF y pólizas respaldadas por Seguros Atlas. Ofrece dos modalidades: pago por kilómetro recorrido desde $0.21 km y seguro de auto mensual fijo desde $250 pesos, con flexibilidad para cambiar de modalidad sin penalización (miiflex). Ha asegurado más de 150,000 vehículos en México con una tasa de renovación del 90%.

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FUENTE miituo