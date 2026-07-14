Salir a carretera con seguro básico este verano puede costar hasta 3 meses de salario

Ante el aumento del tráfico vacacional, la aseguradora mexicana de auto por uso emite recomendaciones para que los conductores verifiquen su cobertura antes de viajar y detalla los cinco criterios que debe cumplir una póliza para proteger en carretera.

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- miituo, compañía mexicana de seguros de auto por uso, emitió una serie de recomendaciones para que los conductores revisen su cobertura antes de salir a carretera durante la temporada vacacional de verano, el periodo de mayor tráfico y siniestralidad del año. La compañía advierte que la mayoría de los automovilistas viaja con una póliza de seguro de auto básica de Responsabilidad Civil que no cubre los daños al propio vehículo, un gasto que, según sus estimaciones, puede equivaler a tres meses de salario.

Verano: la temporada de mayor tráfico y riesgo

Julio y agosto concentran el mayor desplazamiento vehicular del año en México. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el tráfico en las principales carreteras del país crece entre 25% y 40% durante la temporada vacacional respecto a un mes ordinario. Con la mayor movilidad aumenta también la siniestralidad: las volcaduras, colisiones y atropellamientos de fauna se concentran en estos dos meses.

El punto ciego de la póliza básica

El seguro de Responsabilidad Civil (RC), el más común entre los automovilistas mexicanos, cubre únicamente los daños que el conductor causa a terceros: otros vehículos, personas o bienes ajenos. No cubre el daño al propio vehículo, que es el resultado más frecuente de un accidente en carretera —un derrape por lluvia, un impacto contra fauna o una falla mecánica que termina en volcadura—. Cuando el siniestro ocurre por una causa ajena, el conductor asume el costo completo de la reparación.

De acuerdo con miituo, la reparación de un vehículo tras un accidente de este tipo oscila entre 15,000 y 80,000 pesos, según el modelo y la gravedad del impacto. A ello se suman los gastos de grúa y traslado —que en rutas largas superan los 5,000 pesos— y los gastos médicos si hay ocupantes lesionados.

"El conductor que sale de viaje sin cobertura amplia asume un riesgo que puede costarle meses de salario recuperar. En carretera, las consecuencias de un siniestro son sistemáticamente más costosas que en ciudad", señaló Leonardo Cortina, director general de miituo.

Cinco criterios para elegir un seguro de carretera

Con base en los criterios que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) considera relevantes para viajes largos, miituo recomienda verificar que la póliza cumpla cinco condiciones antes de salir de viaje:

Daños materiales al propio vehículo. La póliza debe cubrir el auto del asegurado, no solo la Responsabilidad Civil frente a terceros. Asistencia vial 24/7 sin límite de distancia. Sin tope por kilómetros ni por número de servicios al año. Gastos médicos para todos los ocupantes. No solo para el conductor, dado que en un viaje familiar todos los pasajeros están expuestos. Cobertura de robo total. Protección del vehículo también fuera de la ciudad de origen. Responsabilidad Civil sin restricción geográfica. Válida en cualquier carretera del país.

La recomendación de miituo para quien paga por kilómetro

Para los conductores que contratan su seguro bajo el modelo de pago por kilómetro, miituo recomienda cambiar temporalmente a la modalidad mensual antes de un viaje largo. A través de miiflex, la función que permite alternar entre planes sin trámites ni penalizaciones, el usuario puede activar el plan mensual fijo —desde 250 pesos— y cubrir un viaje redondo de 1,000 kilómetros, como el de Ciudad de México a Puerto Vallarta, junto con el resto del manejo del mes.

"La pregunta que todo conductor debería hacerse antes de salir de viaje es si su póliza realmente lo cubre en caso de accidente. Si hay duda, conviene revisarla antes de arrancar el motor", concluyó Cortina.

SOBRE MIITUO

miituo es una compañía de seguros pionera en el pago por uso. Fundada en 2017, opera con registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y pólizas respaldadas por Seguros Atlas. Ofrece dos modalidades: pago por kilómetro recorrido desde 0.21 pesos por kilómetro y seguro de auto mensual fijo desde 250 pesos, con flexibilidad para cambiar de modalidad sin penalización (miiflex). Ha asegurado más de 150,000 vehículos en México con una tasa de renovación del 90%.

FUENTE miituo