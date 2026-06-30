El éxito de las manzanas europeas en la feria Alimentec | Anuga Select Colombia 2026

Alimentec | Anuga Select Colombia es uno de los eventos más importantes del sector alimentario de la región. La participación en la feria supuso una oportunidad para dar a conocer las cualidades de las manzanas europeas y establecer nuevas relaciones comerciales en el prometedor mercado colombiano.

Las manzanas europeas en el centro de las conversaciones empresariales

Durante la feria, los expertos de la campaña y los representantes del sector frutícola europeo mantuvieron varias decenas de reuniones B2B con importadores, distribuidores y socios comerciales de Colombia. Las reuniones versaron sobre las posibilidades de colaboración y sobre los elevados estándares de producción, seguridad alimentaria y control de calidad vigentes en la Unión Europea. La Agencia Polaca de Inversiones y Comercio y la Embajada de la República de Polonia en Bogotá han participado activamente en la puesta en marcha del programa, apoyando las iniciativas destinadas a fomentar las relaciones entre los fabricantes europeos y los socios comerciales colombianos.

El programa también incluyó una visita al mercado mayorista de Corabastos, el mayor centro de distribución de alimentos de Colombia. La delegación de la campaña también mantuvo una reunión de varias horas con representantes de la Asociación de Importadores de Frutas y Hortalizas Asifruit, , dedicada a las posibilidades de colaboración entre los productores europeos y el sector importador colombiano.

Otro tema importante de las conversaciones fue la logística de los suministros. Gracias a una cadena de transporte bien organizada, las manzanas europeas pueden llegar a Colombia en unas dos semanas, conservando su alta calidad, frescura y valor comercial. Esto supone una gran ventaja para los importadores, distribuidores y consumidores que buscan productos de alta gama.

Encuentro con los medios

Una parte fundamental del programa fue un acto de prensa celebrado en Bogotá, al que asistieron periodistas, creadores de contenidos en Internet y representantes del sector alimentario. La reunión se centró en la presentación del modelo europeo de producción de manzanas, los elevados estándares de calidad y seguridad alimentaria, así como en el potencial culinario de estas frutas. La velada se amenizó con una demostración de cocina en directo a cargo de la popular bloguera culinaria colombiana Maleja Bestial, quien presentó un plato de su propia creación elaborado con manzanas europeas, mostrando de esta forma su versatilidad y potencial culinario.

– Colombia es un mercado con un gran potencial y un interés cada vez mayor por los productos de la máxima calidad. Las reuniones con representantes del mercado local han confirmado que las manzanas europeas cumplen las expectativas de los socios comerciales, tanto en lo que respecta a la calidad y la seguridad como a la estabilidad de los suministros —destaca Piotr Janota, presidente de la Asociación de Distribuidores Polacos de Frutas y Verduras «Unia Owocowa».

La campaña «¡Celebremos el día de la manzana! Descubre las manzanas de alta calidad de la UE», cofinanciada por la Unión Europea, tiene como objetivo aumentar el reconocimiento de las manzanas europeas en los mercados fuera de la UE y establecer relaciones comerciales duraderas con socios de todo el mundo.

Más información sobre la campaña: www.euapples.eu/es

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3001375/EUAPPLES.jpg

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FUENTE Association of Polish Fruit and Vegetables Distributors "FRUIT UNION"