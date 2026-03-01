El GAC S7 toma el escenario mundial, presentando el SUV híbrido de próxima generación de China

SUCRE, Bolivia, 1 de marzo, 2026 /PRNewswire/ -- El SUV híbrido insignia de GAC, el nuevo S7, está entrando con confianza en la escena mundial. En 2025, el S7 ha aparecido en varios de los principales salones internacionales del automóvil, mostrando el sistema híbrido GMC 3.0 de tercera generación de GAC y el último pensamiento de la marca en SUV de nueva energía. Equipado con tecnología híbrida avanzada que sobresale en control de peso, rendimiento, eficiencia energética y NVH, el S7 ha sido reconocido como uno de los "Diez mejores modelos híbridos del mundo", lo que subraya sus sólidas credenciales técnicas.

En América del Sur, el S7 se lanzó oficialmente en Bolivia, donde un debut en tres ciudades en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba ha sido ampliamente elogiado por los medios de comunicación locales y profesionales. Con una autonomía combinada de alrededor de 1.000 km, hasta 392 CV de potencia del sistema, un sistema híbrido de 1,5 T con tracción total y un lujoso interior de cuero Nappa, el S7 está redefiniendo los puntos de referencia en estilo, comodidad, conectividad y valor en el segmento de los SUV híbridos de gama alta.

A medida que GAC acelera su expansión global, el S7 continuará apareciendo en más escenarios internacionales y está previsto que ingrese a mercados adicionales, llevando la avanzada tecnología híbrida china a más consumidores de todo el mundo en un futuro próximo.

