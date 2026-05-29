GAC Australia y el Sydney FC anuncian alianza que marca un hito fundamental en Australia

SÍDNEY y GUANGZHOU, China, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 27 de mayo de 2026, GAC anunció una alianza estratégica con el Sydney FC, uno de los clubes de fútbol más importantes e influyentes de Australia. El acuerdo constituye un hito significativo luego de la llegada de GAC al mercado australiano, y consolida aún más su compromiso a largo plazo con el principio de "En Australia, para Australia".

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GAC, uno de los principales representantes de la industria automotriz china definida por la movilidad inteligente y la innovación, se une al Sydney FC, un club con una larga tradición y una fuerte influencia en el fútbol australiano. Esta alianza se basa en el compromiso común con la excelencia en el rendimiento y el crecimiento impulsado por la innovación, lo que refleja la sólida convergencia en sus valores y su visión a largo plazo. En la A-League, el Sydney FC continúa demostrando un sólido rendimiento competitivo y mantiene una base de aficionados fiel y amplia, lo que refuerza su estatus como una de las principales marcas deportivas de la región. Cabe destacar que la gran final de la A-League Men 2026, celebrada el 24 de mayo, el equipo masculino del Sydney FC quedó en subcampeón, lo que resalta aún más la presencia constante del club en los niveles más altos de la competencia.

Como parte de esta alianza, GAC se convertirá en patrocinador premium del Sydney FC. La alianza incluirá activaciones de marketing el día del partido en el Allianz Stadium, experiencias de participación para los aficionados, presentaciones de jugadores y colaboraciones de contenido digital en las plataformas del club.

Asimismo, GAC apoyará de manera activa las iniciativas comunitarias del programa Sky Blue Pathways del Sydney FC, para contribuir al desarrollo del fútbol y a los esfuerzos de la comunidad. Mediante esta colaboración, GAC aspira a integrarse aún más al ecosistema del fútbol local, al ampliar su presencia más allá de la competencia profesional e implicarse con la comunidad y las familias.

Kevin Shu, director ejecutivo de GAC International Australia, expresó: "Esta alianza nos ofrece una emocionante plataforma para presentarles la marca GAC a los aficionados del fútbol de Australia, y a la vez, apoyar el crecimiento del juego desde la base hasta el nivel profesional. GAC espera con ansias construir una relación duradera con el Sydney FC y crear experiencias memorables para nuestros seguidores dentro y fuera del campo".

Para GAC, el deporte es un elemento fundamental que conecta la cultura local con la fidelización de clientes. De cara al futuro, GAC continuará ampliando su estrategia mundial de marketing deportivo, utilizando el fútbol como lenguaje universal para fortalecer las conexiones emocionales con las comunidades locales y aumentar la resonancia de la marca a nivel internacional.

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FUENTE GAC