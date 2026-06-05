GAC registra un crecimiento del 140 % en exportaciones de mayo e impulsa su visión de una movilidad global sostenible

GUANGZHOU, China, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, GAC anunció otro mes de crecimiento acelerado a nivel mundial, con exportaciones de marcas propias que alcanzaron las 28.386 unidades en mayo, lo que supone un aumento interanual del 140 %. Las exportaciones acumuladas de enero a mayo alcanzaron las 98.861 unidades y suponen un aumento interanual del 135 %, lo que refleja el impacto sostenido de la estrategia "One GAC 2.0" y el compromiso de la empresa con operaciones a nivel mundial de alta calidad y adaptadas al mercado local. Entre los modelos más destacados, el AION UT lidera de forma constante el segmento de los hatchback totalmente eléctricos en Hong Kong (China), Singapur, Colombia y Uruguay desde su lanzamiento internacional en marzo de 2025, que le valió un amplio reconocimiento en los mercados de vehículos eléctricos más competitivos del mundo.

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Los resultados destacan el surgimiento de GAC como una potencia automovilística mundial verdadera. En lugar de depender de un único mercado o modelo, el crecimiento de la empresa se sustenta en una base amplia, impulsado por una estrategia de producto disciplinada y un ecosistema internacional en rápido crecimiento que abarca producción, distribución, servicio posventa y fidelización de la marca en 102 países y regiones de los cinco continentes.

A nivel regional, el alcance del impulso de GAC es impresionante. Las ventas minoristas en la región de Asia-Pacífico se dispararon un 123 % interanual en mayo, impulsadas por el crecimiento del 293 % registrado en Hong Kong y el liderazgo sostenido de Tailandia en el segmento de los taxis eléctricos. El continente americano registró resultados excepcionales, con un aumento interanual del 144 % en las ventas minoristas regionales. Colombia registró un aumento del 1.088 %, Uruguay del 806 % y Costa Rica del 733 %, lo que refleja una fuerte oleada de confianza de los consumidores en toda América Latina. En Medio Oriente, el EMZOOM se situó en primera posición en el mercado libanés de las todoterreno del segmento B, mientras que GAC se ganó el reconocimiento en Kuwait como la marca china líder tanto por la calidad de sus productos como por el valor de reventa de sus vehículos usados.

El mes de mayo también supuso un hito en el desarrollo a largo plazo del mercado de GAC. La empresa hizo su entrada oficial en Pakistán con el lanzamiento de cuatro modelos y un plan de adaptación al mercado local muy completo. En Europa, GAC hizo su entrada oficial en el Reino Unido, donde el AION V tuvo un gran recibimiento de los medios locales, lo que supuso un hito importante en el proceso de electrificación de la marca en Europa. Las nuevas alianzas de marketing deportivo con el Deportivo Toluca FC de México y el Sydney FC de Australia han consolidado aún más las raíces culturales de la marca en mercados clave en expansión.

Con seis plantas de fabricación en el extranjero, más de 696 concesionarios autorizados en todo el mundo y un objetivo de exportación anual de 250.000 unidades, GAC ya no se limita a exportar vehículos. Está creando la infraestructura, las alianzas y el valor de marca necesarios para consolidarse como una presencia duradera en el panorama automovilístico mundial.

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FUENTE GAC