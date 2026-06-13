El modelo GT60 de Yadea supera con creces el desafío de los 100 km con una sola carga y establece un nuevo récord en México

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Yadea, líder mundial en vehículos eléctricos de dos ruedas, completó con éxito un exigente desafío de autonomía de 100 km en condiciones reales con su potente modelo, la motocicleta GT60, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México, lo que demostró su rendimiento con una sola carga en pendientes pronunciadas y en condiciones de tráfico intenso.

Diseñada para recorrer el tedioso trayecto diario al trabajo en las zonas urbanas mexicanas, la flota se enfrentó al intenso tráfico de la hora pico, asfalto irregular y a pendientes pronunciadas, pasando por lugares emblemáticos como el Ángel de la Independencia. Al caer la tarde, todas las unidades habían cruzado la línea de meta con más de 100 kilómetros recorridos y batería de sobra, lo que ha redefinido por completo la confianza en la autonomía de los usuarios locales.

Diseñada como un vehículo eléctrico de dos ruedas de gama alta "inspirada en las todoterreno" para familias y para uso diario intenso, la GT60 se destaca por su rendimiento de alta calidad. Cuenta con una potente batería de grafeno de 72 V y 38 Ah y un motor TTFAR de alta eficiencia de 1500 W, lo que le confiere una autonomía impresionante y una potencia de subida excepcional. Para garantizar la máxima seguridad y comodidad, incluye el sistema de control de seguridad inteligente Ark de Yadea (con TCS), frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros, suspensión de calidad profesional y una capacidad de almacenamiento de 32 litros.

"Los conductores mexicanos buscan vehículos resistentes y capaces de afrontar rutas exigentes sin preocuparse por la autonomía", afirmó Daniel Zhang, director general de Yadea North America. "Cada GT60 cuenta con una garantía oficial de 2 años o 20.000 kilómetros".

Desde hoy hasta el 30 de junio, la "Campaña de ventas de la GT60 de Yadea" está en marcha en todo el país y ofrece a los compradores la posibilidad de elegir entre: un descuento inmediato en efectivo de $3,250 pesos mexicanos, un vehículo eléctrico infantil Dafunki de regalo o pagos a plazos sin intereses.

Acerca de Yadea México:

Yadea México ha logrado una producción y un montaje totalmente localizados, y cuenta con más de 300 centros de ventas y servicio técnico en todo el país. Con el compromiso de ofrecer un transporte ecológico de alta calidad, cómodo y seguro, Yadea México lidera la transición del país hacia la movilidad eléctrica sostenible.

Visite: www.yadea.mx.

FUENTE Yadea