El modelo RD6 PHEV se lanza en Costa Rica a medida que Geely RIDDARA amplía su presencia en Latinoamérica

HANGZHOU, China, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, Geely RIDDARA lanzó oficialmente el RD6 PHEV en Costa Rica, lo que supone el tercer modelo de la marca en el mercado tras el RD6 y el RD6 Econ. Con tres productos ya disponibles en el mercado local, Geely RIDDARA ha reforzado su posición de liderazgo en el segmento de camionetas pickup de energía nueva en Costa Rica.

RD6 PHEV

El lanzamiento en Costa Rica marca otro paso en la acelerada expansión de Geely RIDDARA en Latinoamérica, lo que le permite consolidar su presencia en varios mercados y situaciones de uso. En Chile, el RD6 ha tenido un gran desempeño en usos de alta intensidad, como la minería, desde su entrada al mercado en 2024. La introducción del RD6 PHEV en diciembre de 2025 reforzó aún más la competitividad de la marca entre los clientes comerciales.

En Uruguay, el RD6 ha ido ganando presencia entre los usuarios particulares desde su lanzamiento en 2024, respaldado por la comercialización del RD6 Econ en agosto de 2025, que sigue impulsando el crecimiento de la cuota de mercado. Panamá, Colombia y Bolivia también completaron la introducción de productos durante 2025, lo que marcó una mayor expansión regional.

A medida que su presencia en Latinoamérica sigue creciendo, Geely RIDDARA avanza paralelamente en su expansión mundial. Hasta la fecha, la marca tiene presencia en más de 60 países y regiones de Latinoamérica, Asia-Pacífico, Medio Oriente, África y Europa. Su variedad mundial comprende ahora tres modelos principales: RD6, RD6 Econ y RD6 PHEV, que abarcan tanto sistemas de propulsión eléctricos puros como híbridos enchufables.

Esta expansión mundial se sustenta en la consolidada base tecnológica de energías nuevas de Geely RIDDARA. Con el respaldo de las capacidades de investigación y desarrollo del Grupo Geely, la marca ha desarrollado la primera plataforma de camionetas pickup eléctricas propias de China y ha introducido la tecnología híbrida EM-P en el segmento de las camionetas pickup. Estas innovaciones permiten soluciones de energía nueva escalables y listas para el mercado en todo el mundo.

Diseñado en torno al concepto "Funciona como una camioneta pickup, se conduce como un SUV", el RD6 PHEV combina un gran rendimiento con la practicidad para el uso diario. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos. La tracción eléctrica inteligente en las cuatro ruedas y los múltiples modos de terreno garantizan un manejo seguro en condiciones de carretera exigentes. Con una carga útil nominal de 875 kg y una capacidad de remolque de 2,5 toneladas, el modelo es ideal para operaciones agrícolas, mineras y logísticas. Una autonomía combinada de más de 1.000 km y la capacidad de carga del vehículo mejoran aún más la eficiencia en el uso diario y comercial.

Además de su expansión internacional, Geely RIDDARA sigue liderando el mercado chino de camionetas pickup de energía nueva. Los datos de ventas publicados en enero de 2025 muestran que la marca logró una cuota de mercado del 52,2 % en el segmento de camionetas pickup de energía nueva y una cuota del 82,8 % en el segmento de camionetas pickup eléctricas puras, lo que la sitúa en primer lugar por tercer año consecutivo (fuente: CATARC). Sobre esta base, Geely RIDDARA está acelerando el lanzamiento mundial de sus tecnologías y productos, lo que refuerza su compromiso de ofrecer soluciones eficientes y confiables de camionetas pickup de energía nueva en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921124/RD6_PHEV.jpg

FUENTE Geely Riddara