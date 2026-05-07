Geely Riddara en Auto China 2026: redefine el panorama mundial de las camionetas de nueva energía con la excelencia de sus productos

HANGZHOU, China, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En abril se celebró en Pekín la feria Auto China 2026, que reunió a fabricantes de automóviles, distribuidores y medios de comunicación de todo el mundo. Como única marca de camionetas de Geely Auto, Geely Riddara presentó el modelo RD6 ECON 2026, en el que destacó las ventajas de su producto y su estrategia mundial mediante el lanzamiento de un nuevo modelo, un evento para socios internacionales y una prueba de manejo internacional para los medios de comunicación.

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Junto con socios de todo el mundo, redefinimos el ecosistema de las camionetas eléctricas

En el evento, Geely Riddara presentó el RD6 ECON 2026, diseñado para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado, los casos de uso en el mundo real, la funcionalidad práctica y las tecnologías de última generación. El modelo cuenta con un sistema de cabina inteligente mejorado, una mayor integración con plataformas de energía e IoT, capacidades de descarga de energía inteligente optimizadas y una conectividad fluida con sistemas de drones especializados.

Al evento asistieron 51 concesionarios asociados de Asia-Pacífico, Latinoamérica, Oriente Medio y África. Luego de probar el vehículo de primera mano, muchas personas afirmaron que el nuevo modelo ofrece una gran competitividad y un gran potencial en los mercados internacionales.

Los socios internacionales también visitaron la planta de fabricación inteligente de Geely Riddara en Zibo, donde pudieron conocer de cerca los avanzados sistemas de producción y los procesos de fabricación inteligente de la marca. Su alto nivel de automatización y su riguroso control de calidad contribuyen a garantizar la confiabilidad y la uniformidad de los productos, lo que fortalece aún más la confianza de los socios.

Geely Riddara también presentó sus nuevas soluciones de ecosistema para camionetas de nueva energía, entre las que se incluyen una solución coordinada para camionetas eléctricas y drones agrícolas, un vehículo de inspección inteligente desarrollado en colaboración con DJI, la estación de energía móvil PSP380 de 30 kW y la solución OmniPower Stack, que integra la generación de energía solar, el almacenamiento de energía, la producción de electricidad y las camionetas de nueva energía en un solo sistema. Un socio de Tailandia señaló que Riddara ahora ofrece soluciones más amplias que van más allá de las camionetas tradicionales.

Prueba de conducción internacional para los medios de comunicación: el excelente desempeño del producto recibe comentarios positivos

En el evento mundial de pruebas de conducción para los medios de comunicación organizado por Geely en Hangzhou, participaron más de 200 representantes de los medios procedentes de Europa, las Américas, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África. Los participantes pudieron probar el vehículo RD6 para acampada y realizar una prueba de conducción del RD6 PHEV. Muchas personas quedaron impresionadas por su motor, su manejo y sus funciones inteligentes. Los medios de comunicación de Malasia destacaron que el RD6 PHEV ofrece una gran potencia y un control preciso, lo que proporciona una experiencia de conducción similar a la de un SUV.

La marca líder en camionetas de nueva energía de China amplía su presencia a nivel mundial

Como líder del segmento de camionetas de nueva energía en China, Geely Riddara ha ocupado el primer puesto durante tres años consecutivos, con una cuota de mercado de hasta el 98 % en el segmento de camionetas totalmente eléctricas. A nivel mundial, se ha introducido en más de 60 países y regiones, con ventas en aumento y una presencia de marca cada vez más grande.

Geely Riddara seguirá fortaleciendo su cartera de productos y su plataforma tecnológica, profundizando la colaboración con socios internacionales, ampliando los casos de uso de su ecosistema de camionetas de nueva energía y ofreciendo una experiencia de conducción de camionetas de nueva energía más eficiente, inteligente y sostenible en todo el mundo.

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FUENTE Geely Riddara