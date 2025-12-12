El nuevo S7 se lanza en tres ciudades bolivianas, acelerando el diseño de nueva energía de gama alta de GAC en América del Sur

SANTA CRUZ, LA PAZ y COCHABAMBA, Bolivia, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Recientemente, GAC celebró la gran ceremonia de lanzamiento del nuevo S7 simultáneamente en tres ciudades centrales de Bolivia: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Este lanzamiento estratégico, que cubre los mercados clave del país, se convierte en una práctica crucial para la implementación profunda de la estrategia de globalización de GAC en el mercado sudamericano, lo que sienta las bases para la marcha de la marca hacia el segmento de gama alta.

1

Equipado con un sistema híbrido eficiente que consta de un motor turboalimentado de 1,5 T y un motor eléctrico, el nuevo S7 ofrece una amplia gama de crucero de casi 1.000 kilómetros. Aborda perfectamente la ansiedad de los consumidores por los viajes de larga distancia, al tiempo que equilibra el rendimiento potente con la eficiencia energética y la protección del medio ambiente. En términos de experiencia de conducción, el interior del vehículo cuenta con una lujosa NAPA, junto con una pantalla de control central de gran tamaño y un techo solar panorámico, lo que crea un ambiente espacioso y cómodo en la cabina. El sistema avanzado de asistencia a la conducción adas proporciona una protección de seguridad integral para los usuarios. Además, el nuevo S7 ofrece una política de garantía líder en la industria, lo que garantiza a los consumidores una experiencia de compra sin preocupaciones.

El evento de lanzamiento en Santa Cruz se centró en una "experiencia sensorial de lujo" y atrajo a más de 150 invitados distinguidos. En La Paz, el legendario portero boliviano Carlos Emilio Lampe asistió al evento y compartió sus ideas sobre la "movilidad de alta calidad". En Cochabamba, los distribuidores locales explicaron las ventajas de la gama y las características de ahorro de energía del sistema híbrido.

En 2025, las ventas totales del mercado automotriz de Bolivia cayeron un 30 % interanual. Sin embargo, GAC amplió proactivamente su gama de productos, logrando un crecimiento inverso, con un volumen de registro que aumentó un 11 % interanual de enero a octubre y una cuota de mercado de SUV superior al 7 %, ocupando el primer lugar entre las marcas chinas. Este logro ha acumulado una profunda reputación de marca y una sólida base de usuarios, lo que proporciona un fuerte apoyo a la entrada del nuevo S7 en el mercado de gama alta.

El lanzamiento conjunto en tres ciudades del nuevo S7 representa la implementación estratégica del nuevo posicionamiento de marca de GAC como "líder en la transformación de la movilidad electrificada" en el mercado estadounidense. En el futuro, centrado en este nuevo posicionamiento, GAC continuará aprovechando sus nuevas tecnologías energéticas líderes y su perspectiva de marca global para profundizar su presencia en el mercado estadounidense, implementar la "Iniciativa One Localized" y permitir que el nuevo poder energético de la fabricación inteligente china traiga opciones de movilidad de alta gama a más consumidores estadounidenses, promoviendo la actualización ecológica del ecosistema de movilidad regional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843463/1.jpg

FUENTE GAC