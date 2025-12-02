Dentro de GAC: los medios de comunicación africanos son testigos de la inteligencia, la precisión y la calidad

GUANGZHOU, China, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 19 al 21 de noviembre, una delegación de representantes de los principales medios de comunicación africanos del sector automovilístico, procedentes de países como Egipto y Túnez, visitó Guangzhou para participar en una visita de tres días a GAC, denominada "Africa Media GAC Visit". Durante la visita, la delegación de medios de comunicación africanos recorrió la sede central de GAC, exploró plantas de fabricación inteligente avanzadas, participó en pruebas de conducción inmersivas, asistió a una sesión de entrevistas grupales en la Exposición Internacional del Automóvil de Guangzhou y se unió a un evento de cocreación de la ciudad en la Torre de Cantón. A lo largo de este viaje, adquirieron un conocimiento exhaustivo de las fortalezas y la visión de GAC en materia de globalización, inteligencia y electrificación.

El primer día, la delegación de medios de comunicación africanos visitó la sede central de GAC, donde obtuvo una visión general sistemática de la estructura empresarial global de la compañía, su sistema de I+D con visión de futuro y su estrategia de desarrollo internacional.

A continuación, la delegación visitó las bases de producción de GAC y AION, donde recorrió los talleres clave, incluidos los de soldadura, montaje final e inspección de calidad. Las capacidades de fabricación inteligente de GAC causaron una gran impresión en la delegación de medios de comunicación de África, tanto en términos de eficiencia como de estabilidad.

Durante la sesión de prueba de conducción, la delegación de medios de comunicación africanos pudo experimentar el rendimiento integral de los nuevos modelos eléctricos e híbridos de GAC en diversas situaciones de conducción. El programa incluía maniobras en forma de ocho, tramos de carretera en mal estado, aceleración en línea recta y recorridos de eslalon, que simulaban condiciones urbanas, entornos viales complejos y conducción en autopista.

El 21 de noviembre, la delegación visitó el área de exposición de GAC en la 23.ª Exposición Internacional del Automóvil de Guangzhou, donde pudo observar la visión de futuro de la empresa en materia de nuevas energías, tecnologías inteligentes y movilidad del futuro desde una perspectiva mundial.

Tras la feria del automóvil, la delegación admiró lugares emblemáticos como la Torre de Cantón y el crucero nocturno por el río Perla, que mostraron la vitalidad y el encanto únicos de Guangzhou. Señalaron que la experiencia les permitió comprender mejor Guangzhou como una ciudad en la que "coexisten la tecnología y la cultura", y reforzó aún más su impresión de GAC como una marca abierta, joven y con orientación internacional.

Esta visita en profundidad de la delegación de medios de comunicación africanos proporcionó una perspectiva de primera mano muy valiosa para que los medios internacionales comprendieran e informaran sobre el GAC, a la vez que apoyó el desarrollo del intercambio y la cooperación entre China y África en el sector automovilístico. De cara al futuro, GAC seguirá manteniendo un enfoque abierto y pragmático, al proporcionar más soluciones de movilidad de alta calidad para los usuarios locales y contribuir al avance de la cooperación industrial automotriz entre China y África.

