Las líneas de productos de nueva energía AION e HYPTEC de GAC debutan en el Salón del Automóvil de Riad, lo que abre un nuevo capítulo en el mercado de Medio Oriente

GAC

10 dic, 2025, 17:33 GMT

RIAD, Arabia Saudita, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 9 de diciembre se inauguró a lo grande el Salón del Automóvil de Riad en Arabia Saudita. GAC presentó una gama de modelos estrella y anunció oficialmente el lanzamiento de sus dos series de vehículos de nueva energía (NEV), AION e HYPTEC. Se presentaron tres modelos de nueva energía: AION V, AION ES y HYPTEC HT, de forma simultánea en el mercado saudí. Esto refleja la firme determinación de GAC de profundizar su presencia en Arabia Saudita y supone la aceleración de su estrategia en Medio Oriente, lo que impulsa la implementación de la "Acción en Medio Oriente".

Estos tres modelos de nueva energía se adaptan a diversos escenarios, incluidos los viajes familiares convencionales, los desplazamientos eficientes al trabajo y los viajes de lujo de alta gama, integran la profunda experiencia de GAC en diseño, seguridad, inteligencia y comodidad, y ofrecen a los consumidores saudíes opciones de viaje ecológicas de alta calidad y alta tecnología con una calidad estable y confiable, tecnología de nueva energía líder y una destacada capacidad tecnológica inteligente.

GAC se adhiere a la filosofía de servicio "El servicio primero, el cliente primero" y lanza una política de garantía: 8 años/160.000 kilómetros de garantía para el vehículo y 8 años/200.000 kilómetros de garantía para la batería. Mientras tanto, GAC continúa fortaleciendo las capacidades de servicio locales, lo que mejora la eficiencia del suministro de piezas y garantiza que la tasa de suministro de piezas de terminales supere el 95 %.

En el salón del automóvil, GAC presentó ocho modelos de tres marcas, entre ellas GAC, AION e HYPTEC, que abarcaban vehículos eléctricos puros y de combustible, lo que permitió mostrar una matriz de productos completa para todo tipo de situaciones, desde desplazamientos urbanos y viajes familiares hasta viajes de negocios. Entre los modelos NEV se encontraron AION V, AION ES, HYPTEC HT y HYPTEC SSR; y entre los modelos de combustible se encontraron GAC GS8, GAC M8, GAC EMZOOM y GAC EMPOW.

Al aprovechar su base de usuarios y su reputación de marca acumulada durante siete años en Arabia Saudita, GAC está integrando profundamente tecnología avanzada, servicios integrales y operaciones locales para mejorar la competitividad en el mercado. De cara al futuro, guiada por "One GAC 2.0", GAC se adherirá a la filosofía de desarrollo a largo plazo, centrada en la cooperación beneficiosa para todas las partes. En Arabia Saudita, para Arabia Saudita, integrándonos en Arabia Saudita, al servicio de Arabia Saudita y contribuyendo a Arabia Saudita. GAC tiene como objetivo avanzar de manera constante en la transición hacia las nuevas energías en Arabia Saudita y en todo Medio Oriente, lo que promueve el desarrollo de alta calidad de la industria automotriz de la región.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841682/photo.jpg

FUENTE GAC

