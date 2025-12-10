Las líneas de productos de nueva energía AION e HYPTEC de GAC debutan en el Salón del Automóvil de Riad, lo que abre un nuevo capítulo en el mercado de Medio Oriente

RIAD, Arabia Saudita, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 9 de diciembre se inauguró a lo grande el Salón del Automóvil de Riad en Arabia Saudita. GAC presentó una gama de modelos estrella y anunció oficialmente el lanzamiento de sus dos series de vehículos de nueva energía (NEV), AION e HYPTEC. Se presentaron tres modelos de nueva energía: AION V, AION ES y HYPTEC HT, de forma simultánea en el mercado saudí. Esto refleja la firme determinación de GAC de profundizar su presencia en Arabia Saudita y supone la aceleración de su estrategia en Medio Oriente, lo que impulsa la implementación de la "Acción en Medio Oriente".

photo

Estos tres modelos de nueva energía se adaptan a diversos escenarios, incluidos los viajes familiares convencionales, los desplazamientos eficientes al trabajo y los viajes de lujo de alta gama, integran la profunda experiencia de GAC en diseño, seguridad, inteligencia y comodidad, y ofrecen a los consumidores saudíes opciones de viaje ecológicas de alta calidad y alta tecnología con una calidad estable y confiable, tecnología de nueva energía líder y una destacada capacidad tecnológica inteligente.

GAC se adhiere a la filosofía de servicio "El servicio primero, el cliente primero" y lanza una política de garantía: 8 años/160.000 kilómetros de garantía para el vehículo y 8 años/200.000 kilómetros de garantía para la batería. Mientras tanto, GAC continúa fortaleciendo las capacidades de servicio locales, lo que mejora la eficiencia del suministro de piezas y garantiza que la tasa de suministro de piezas de terminales supere el 95 %.

En el salón del automóvil, GAC presentó ocho modelos de tres marcas, entre ellas GAC, AION e HYPTEC, que abarcaban vehículos eléctricos puros y de combustible, lo que permitió mostrar una matriz de productos completa para todo tipo de situaciones, desde desplazamientos urbanos y viajes familiares hasta viajes de negocios. Entre los modelos NEV se encontraron AION V, AION ES, HYPTEC HT y HYPTEC SSR; y entre los modelos de combustible se encontraron GAC GS8, GAC M8, GAC EMZOOM y GAC EMPOW.

Al aprovechar su base de usuarios y su reputación de marca acumulada durante siete años en Arabia Saudita, GAC está integrando profundamente tecnología avanzada, servicios integrales y operaciones locales para mejorar la competitividad en el mercado. De cara al futuro, guiada por "One GAC 2.0", GAC se adherirá a la filosofía de desarrollo a largo plazo, centrada en la cooperación beneficiosa para todas las partes. En Arabia Saudita, para Arabia Saudita, integrándonos en Arabia Saudita, al servicio de Arabia Saudita y contribuyendo a Arabia Saudita. GAC tiene como objetivo avanzar de manera constante en la transición hacia las nuevas energías en Arabia Saudita y en todo Medio Oriente, lo que promueve el desarrollo de alta calidad de la industria automotriz de la región.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841682/photo.jpg

