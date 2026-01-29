El Oxford International Digital Institute establece un nuevo estándar en la evaluación del idioma inglés con el lanzamiento de la opción Oxford ELLT Skill Retake

LONDRES, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Oxford International Digital Institute (OIDI) ha lanzado la opción Oxford ELLT Skill Retake (Recuperación de habilidades del Oxford ELLT) para Oxford ELLT, su examen de nivel del idioma inglés. Esta opción, poco habitual en la evaluación del idioma inglés, ofrece a los estudiantes una forma más flexible de demostrar su dominio del idioma inglés, a la vez que mantiene la integridad académica en la que confían las universidades de todo el mundo.

La Oxford ELLT Skill Retake permite a los estudiantes volver a realizar una sección de habilidades: lectura, comprensión auditiva o expresión escrita y oral, en lugar de volver a realizar todo el examen cuando solo fallan en una de las partes. Este enfoque, precursor en la evaluación del idioma inglés, refleja la creciente demanda a nivel mundial por parte de los estudiantes de opciones de evaluación más justas y específicas que reflejen mejor el desarrollo del idioma en el mundo real.

Michael Shaw, director de Evaluación Digital y Estrategia de Producto, afirmó: "El aprendizaje de idiomas no es lineal, y es habitual que el rendimiento no sea uniforme en las distintas habilidades. Muchos estudiantes demuestran una gran capacidad general, pero obtienen resultados por debajo de lo esperado en un área concreta debido a las condiciones del examen, el tiempo disponible o la confianza en sí mismos. La opción Oxford ELLT Skill Retake aborda esta realidad, ya que ofrece a los estudiantes la oportunidad de centrarse en lo que más importa para su progreso".

El OIDI ha creado la opción Oxford ELLT Skill Retake en torno a un principio fundamental: una mayor flexibilidad no debe ir en detrimento de los estándares académicos. Todos los exámenes de recuperación siguen siendo evaluados por examinadores humanos capacitados, y verificados a través de sus sistemas seguros. Los certificados actualizados muestran de forma clara la sección de habilidades que se ha vuelto a realizar, el puntaje modificado y la fecha de finalización, lo que garantiza la transparencia para los equipos y agentes de admisión.

El Oxford ELLT, aceptado por más de 250 universidades en todo el mundo, ayuda a las instituciones a acceder a un grupo más amplio de solicitantes calificados sin comprometer los criterios de ingreso ni las políticas de admisión. La opción Oxford ELLT Skill Retake proporciona a las instituciones mayor flexibilidad, a la vez que mantiene la confianza en la confiabilidad y comparabilidad de los resultados.

En el caso de los estudiantes, reduce la necesidad de volver a realizar exámenes innecesarios, proporciona comentarios más claros y ofrece una ruta más específica para cumplir con los requisitos del idioma. En el caso de las instituciones, favorece la adopción de decisiones de admisión más justas, a la vez que mantiene el control, la coherencia y la confianza en los resultados.

Ya disponible, la opción Oxford ELLT Skill Retake refuerza la posición del Oxford ELLT como un examen del idioma inglés centrado en el estudiante y con base académica, diseñado para la contratación internacional moderna.

Acerca del Oxford International Digital Institute (OIDI)

Formamos parte del Oxford International Education Group. Apoyamos a estudiantes e instituciones a través de programas académicos y de idiomas en línea e híbridos, calificaciones de capacitación docente y el Oxford ELLT, nuestro examen del idioma inglés que realizan más de 100.000 estudiantes en todo el mundo.

