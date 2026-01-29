Viện Kỹ Thuật Số Quốc Tế Oxford Thiết Lập Tiêu Chuẩn Mới trong Lĩnh Vực Kiểm Tra Năng Lực Tiếng Anh bằng việc ra mắt tính năng Oxford ELLT Skill Retake Launch

LONDON, ngày 29 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Viện Kỹ Thuật Số Quốc Tế Oxford (OIDI) đã ra mắt tùy chọn Oxford ELLT Skill Retake cho Oxford ELLT, bài kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình. Khác với các bài kiểm tra tiếng Anh thông thường, phương pháp này mang đến cho người học một cách linh hoạt hơn để chứng minh năng lực tiếng Anh, đồng thời vẫn duy trì được tính liêm chính học thuật mà các trường đại học trên toàn thế giới tin tưởng.

Tùy chọn Oxford ELLT Skill Retake cho phép người học thi lại một phần kỹ năng - Đọc, Nghe hoặc Viết & Nói - thay vì phải thi lại toàn bộ bài kiểm tra khi chỉ có một phần không đạt yêu cầu. Là phương pháp tiên phong trong lĩnh vực kiểm tra năng lực tiếng Anh, cách tiếp cận này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu từ người học về các lựa chọn đánh giá công bằng hơn, có mục tiêu rõ ràng hơn và phản ánh tốt hơn sự phát triển ngôn ngữ trong thực tế.

Michael Shaw, Trưởng Bộ Phận Đánh Giá Kỹ Thuật Số và Chiến Lược Sản Phẩm, cho biết: "Việc học ngôn ngữ không phải là một quá trình tuyến tính, và sự thể hiện không đồng đều giữa các kỹ năng là điều phổ biến. Nhiều học sinh thể hiện khả năng tổng thể tốt nhưng lại thể hiện kém ở một lĩnh vực nào đó do điều kiện thi, thời gian hoặc sự tự tin. Tùy chọn Oxford ELLT Skill Retake giải quyết thực tế này, mang đến cho học sinh cơ hội tập trung vào những điều quan trọng nhất đối với sự tiến bộ của các em."

OIDI đã xây dựng Oxford ELLT Skill Retake dựa trên một nguyên tắc cốt lõi: sự linh hoạt hơn không nên đánh đổi bằng việc hạ thấp tiêu chuẩn học thuật. Tất cả các bài thi lại vẫn được đánh giá bởi các giám khảo được đào tạo và xác minh thông qua hệ thống bảo mật của chúng tôi. Các chứng chỉ được cập nhật thể hiện rõ phần kỹ năng được thi lại, điểm số được điều chỉnh và ngày hoàn thành, đảm bảo tính minh bạch cho các nhóm tuyển sinh và tổ chức đại diện.

Được hơn 250 trường đại học trên toàn cầu chấp nhận, Oxford ELLT hỗ trợ các tổ chức tiếp cận nguồn ứng viên đủ điều kiện rộng hơn mà không ảnh hưởng đến tiêu chí đầu vào hay chính sách tuyển sinh. Oxford ELLT Skill Retake giúp các tổ chức linh hoạt hơn, đồng thời vẫn đảm bảo độ tin cậy và khả năng so sánh kết quả.

Đối với học sinh, phương pháp này giúp giảm thiểu việc phải thi lại không cần thiết, cung cấp phản hồi rõ ràng hơn và lộ trình tập trung hơn để đáp ứng các yêu cầu về năng lực ngôn ngữ. Đối với các tổ chức, phương pháp này giúp đưa ra các quyết định tuyển sinh công bằng hơn đồng thời duy trì sự kiểm soát, tính nhất quán và mức độ tin tưởng vào kết quả.

Hiện đã được giới thiệu, Oxford ELLT Skill Retake củng cố vị thế của Oxford ELLT như một bài kiểm tra năng lực tiếng Anh lấy học sinh làm trung tâm, dựa trên nền tảng học thuật, được thiết kế cho hoạt động tuyển sinh quốc tế hiện đại.

Giới thiệu về Viện Kỹ Thuật Số Quốc Tế Oxford (OIDI)

Chúng tôi là thành viên của Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Oxford. Chúng tôi hỗ trợ học sinh và các tổ chức thông qua các chương trình học thuật và ngôn ngữ trực tuyến và kết hợp, các chứng chỉ đào tạo giáo viên, và Oxford ELLT, bài kiểm tra năng lực tiếng Anh do hơn 100.000 học sinh trên toàn thế giới tham gia.

SOURCE Oxford International Digital Institute