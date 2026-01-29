Oxford International Digital Institute, Oxford ELLT Skill Retake'i Kullanıma Sunarak İngilizce Dil Testine Yeni Bir Standart Getiriyor

LONDRA, 29 Ocak 2026 /PRNewswire/ -- Oxford International Digital Institute (OIDI), İngilizce seviye testi Oxford ELLT için bir Oxford ELLT Skill Retake seçeneği başlattı. İngilizce dil sınavlarında yaygın olmayan bu yöntem, öğrencilere İngilizce dil yeterliliklerini göstermek için daha esnek bir yol sunarken dünya çapındaki üniversitelerin güvendiği akademik bütünlüğü de korur.

Oxford ELLT Skill Retake, öğrencilerin yalnızca bir bileşen yetersiz kaldığında tüm testi tekrarlamak yerine bir beceri bölümünü (Okuma, Dinleme veya Yazma ve Konuşma) tekrar almalarına olanak tanır. İngilizce dil sınavlarında bir illk olan bu yaklaşım, öğrencilerin gerçek dünyadaki dil gelişimini daha iyi yansıtan daha adil, daha hedefe yönelik değerlendirme seçeneklerine yönelik artan küresel talebini yansıtmaktadır.

Dijital Değerlendirme ve Ürün Stratejisi Başkanı Michael Shaw şunları söyledi: "Dil öğrenimi doğrusal değildir ve beceriler arasında eşit olmayan performans yaygındır. Birçok öğrenci genel olarak güçlü bir yetenek sergilemekte ancak sınav koşulları, zamanlama veya özgüven nedeniyle tek bir alanda düşük performans göstermektedir. Oxford ELLT Skill Retake bu gerçeği ele alarak öğrencilere ilerlemeleri için en önemli olan şeylere odaklanma fırsatı veriyor."

OIDI, Oxford ELLT Skill Retake'i temel bir ilke etrafında inşa etmiştir: daha fazla esneklik akademik standartlar pahasına olmamalıdır. Tüm yeni sınav katılımları, eğitimli insan denetçiler tarafından değerlendirilmeye ve güvenli sistemleri aracılığıyla doğrulanmaya devam etmektedir. Güncellenen sertifikalar yeniden sınava girilen beceri bölümünü, revize edilen puanı ve tamamlanma tarihini açıkça göstererek kabul ekipleri ve acenteler için şeffaflık sağlar.

Dünya çapında 250'den fazla üniversite tarafından kabul edilen Oxford ELLT, giriş kriterlerinden veya kabul politikalarından ödün vermeden daha geniş bir nitelikli başvuru havuzuna erişim konusunda kurumları desteklemektedir. Oxford ELLT Skill Retake, sonuçların güvenilirliği ve karşılaştırılabilirliğine olan güveni korurken kurumlara ek esneklik sağlar.

Öğrenciler için gereksiz tekrar test ihtiyacını azaltır, daha net geri bildirim sağlar ve dil gereksinimlerini karşılamak için daha odaklı bir yol sunar. Kurumlar açısından sonuçlarda kontrol, tutarlılık ve güveni korurken daha adil kabul kararlarını destekler.

Şu anda mevcut olan Oxford ELLT Skill Retake, Oxford ELLT'nin modern uluslararası işe alımlar için tasarlanmış, öğrenci merkezli, akademik temelli bir İngilizce dil testi olarak konumunu güçlendiriyor.

Oxford International Digital Institute (OIDI) Hakkında

Oxford International Education Group'un bir parçasıyız. Çevrimiçi ve karma akademik programlar ve dil programları, öğretmen eğitimi yeterlilikleri ve dünya çapında 100.000'den fazla öğrencinin katıldığı İngilizce dil sınavımız Oxford ELLT aracılığıyla öğrencileri ve kurumları destekliyoruz.