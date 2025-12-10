El primer ministro de Jamaica elogia los equipos portuarios fabricados en China

SHANGHÁI, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, visitó recientemente la terminal de Kingston Freeport para inspeccionar dos grúas de muelle post-Panamax entregadas por el fabricante chino de equipos portuarios globales Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC). Más tarde se dirigió a las redes sociales para elogiar la entrega como un "momento de orgullo para Jamaica".

El primer ministro Andrew Holness escribió en las redes sociales: "Hoy, mientras dos nuevas grúas Ship-to-Shore ocupan su lugar en el puerto de Kingston, veo a Jamaica avanzar con propósito. Estas grúas representan la confianza en nuestra economía, la confianza en nuestra gente y la creencia en el papel de Jamaica como centro logístico en el Caribe ". Destacó que los nuevos equipos crearán empleos adicionales, ampliarán las oportunidades de inversión y apoyarán el crecimiento económico del país.

Las dos grúas de muelle de ZPMC cuentan con un alcance de 60 metros que les permite manejar buques portacontenedores ultra grandes de hasta 15,000 teu. Equipadas con sistemas láser anticolisión y de posicionamiento, las grúas ofrecen operaciones de manejo eficientes y confiables. También integran la tecnología de detección de seguridad del personal, lo que garantiza una combinación de operaciones de alta eficiencia y un rendimiento de seguridad mejorado. En particular, las grúas llegaron en octubre de 2025 y, a pesar de las condiciones extremas provocadas por el huracán Melissa de categoría 5, ZPMC completó la entrega con todas las especificaciones.

Se espera que las nuevas grúas de muelle ayuden a Kingston Freeport a elevar su rendimiento anual a 2,5 millones de TEU, lo que reducirá significativamente los tiempos de manipulación de los buques ultragrandes y reforzará la posición de Jamaica como centro de transbordo clave en el comercio transatlántico.

FUENTE ZPMC