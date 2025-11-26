La draga de succión trasera ultra grande patentada de China Tong Jun completa con éxito las pruebas en el mar

SHANGHÁI, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 25 de noviembre, la Tong Jun, una draga de 35 000 metros cúbicos con tolva de succión trasera ultragrande construida por Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) para CCCC Tianjin Dredging Co., Ltd., completó con éxito las pruebas de navegación y dragado en el mar Amarillo antes de regresar a atracar en el astillero de ZPMC Qidong Marine Engineering.

Durante las pruebas de cinco días, los sistemas clave del buque, incluidos la propulsión, el equipo de dragado y los sistemas de navegación y comunicación, se sometieron a pruebas exhaustivas, y todos los resultados cumplieron las especificaciones de diseño. Las dos bombas de dragado sumergidas de 9.000 kilovatios demostraron un gran rendimiento, lo que permitió realizar operaciones de descarga de lodos a larga distancia de hasta 12 kilómetros. Una sola carga de material de dragado puede elevar la superficie de un campo de fútbol estándar en cinco metros, lo que ilustra la alta potencia de corte del buque, el transporte a larga distancia y las capacidades de descarga extendidas.

Incluso en condiciones marinas complejas, el Tong Jun validó sus características avanzadas: funcionamiento inteligente, alta eficiencia, versatilidad y diseño ambientalmente responsable, con todos los indicadores clave de rendimiento cumpliendo o superando los objetivos de diseño. Los ensayos exitosos destacan la experiencia independiente de I + D y construcción de China en equipos de dragado a gran escala y brindan un sólido soporte técnico para los proyectos nacionales de dragado, infraestructura de vías fluviales e ingeniería marina.

El Tong Jun es un gran buque de dragado inteligente investigado y diseñado de forma independiente en China. Con 198 metros de longitud y 38,5 metros de manga, con una profundidad máxima de dragado de 120 metros, tiene la mayor capacidad de tolva de Asia y la segunda más grande del mundo. El buque incorpora múltiples tecnologías básicas, incluido el sistema de dragado de un solo toque, una plataforma integrada de dragado, pilotaje y topografía, un sistema de propulsión híbrido de doble accionamiento y un sistema inteligente de gestión de la eficiencia energética. Incluye disposiciones para la futura integración del metanol en el combustible dual. Con fortalezas en el dragado eficiente, la descarga precisa de lodos y las operaciones en aguas profundas, el Tong Jun se puede aplicar ampliamente en grandes proyectos, incluida la construcción de puertos y vías fluviales, el dragado en aguas profundas y la recuperación de tierras.

