ZPMC Latin Americas publica el Informe de sostenibilidad 2024

SHANGHÁI, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- ZPMC Latin Americas, la sede regional de Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC), ha publicado recientemente su Informe de sostenibilidad 2024. La publicación describe el desempeño ambiental, social y de gobernanza (ESG) de ZPMC, su centro regional de América Latina y otras entidades afiliadas en toda la región.

En el área de gestión ambiental, ZPMC aplica equipos automatizados y sistemas digitalizados para ayudar a los puertos a mejorar la eficiencia energética. El 14 de noviembre de 2024, el puerto peruano de Chancay, equipado con un conjunto completo de equipos inteligentes suministrados por ZPMC, comenzó oficialmente sus operaciones. Como el primer puerto inteligente y ecológico de América del Sur, el puerto de Chancay opera continuamente con cero emisiones de carbono en todos sus procesos. Durante la fase de construcción, el equipo chino del proyecto formó una unidad local especializada en protección ambiental, estableció una oficina de rescate de animales, introdujo múltiples funciones centradas en el medio ambiente y emitió veintitrés políticas de gestión ambiental. Estas iniciativas apoyaron colectivamente el desarrollo del puerto y contribuyeron a la sostenibilidad económica y social a largo plazo de la región.

Más allá del Puerto de Chancay, ZPMC también entregó grúas pórtico con neumáticos de goma equipadas con un sistema de energía híbrido de "batería de litio + motor diesel de carga" a la Terminal de Contenedores de Colón en Panamá, apoyando el desarrollo de puertos más seguros, limpios y eficientes. Dentro de sus propias operaciones, la sede regional de América Latina de ZPMC ha adoptado prácticas de oficina centradas en la sostenibilidad, implementando medidas específicas para reducir el consumo de recursos y promover operaciones responsables.

En gobernanza social, ZPMC profundizó el compromiso regional a lo largo de 2024 al participar en importantes eventos de la industria, como la Exposición de Logística de Contenedores Intermodales de Brasil y la Exposición de la Cadena de Suministro de Contenedores y Puertos de las Américas. La compañía también se unió a la mesa redonda para empresas chinas en Brasil, a seminarios clave de la industria latinoamericana y a la recepción organizada por la Embajada de China en Panamá para celebrar el séptimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Panamá, profundizando aún más la cooperación con las partes interesadas locales. ZPMC también continuó su compromiso con el bienestar comunitario donando suministros a los residentes afectados por el desastre en Rio Grande do Sul, Brasil, y a un hogar de cuidado infantil en Arraiján, al oeste de Panamá.

En términos de gobierno corporativo, ZPMC se dedica a proporcionar a los clientes productos y servicios profesionales de alta calidad. La empresa continúa optimizando su cartera de productos, mejorando la calidad del servicio y respondiendo activamente a las necesidades de los clientes, obteniendo un fuerte reconocimiento de los clientes, incluida la Terminal de Contenedores de Colón (CCT) en Panamá.

De cara al futuro, ZPMC Latin Americas continuará fortaleciendo sus prácticas de ESG, impulsando el progreso con la innovación, ganando confianza a través de la calidad y construyendo una base sólida basada en el talento. La sede regional mantiene su compromiso de lograr un crecimiento ambientalmente responsable y responsable, creando valor a largo plazo para las partes interesadas en toda América Latina y contribuyendo a un futuro más sostenible.

Enlace al sitio web oficial: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (zpmc.com)

FUENTE ZPMC