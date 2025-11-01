Kexing Biopharm presenta su estrategia mundial y las oportunidades de asociación en la CPHI Frankfurt 2025

FRANKFURT, Alemania, 1 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 28 al 30 de octubre, Kexing Biopharm participó en la CPHI Frankfurt 2025, una de las muestras farmacéuticas de mayor influencia a nivel mundial, donde presentó su cartera de productos principales y soluciones de comercialización internacional a los socios de los mercados mundiales.

Durante el evento, el equipo de negocios internacionales de Kexing Biopharm llevó a cabo reuniones productivas con representantes de la industria de diversos países. Los debates se centraron en temas como el registro de productos, el acceso al mercado y las estrategias de colaboración localizadas. La empresa también presentó sus capacidades farmacéuticas de ciclo completo: desde los ingredientes farmacéuticos activos (IFA) hasta las formas farmacéuticas terminadas, que cuentan con el respaldo de sistemas de calidad y regulación conformes con las normas internacionales.

CPHI Frankfurt no solo es una plataforma para exhibir productos y servicios, sino también es un puente importante para integrar recursos e intercambiar información de la industria. Con este fin, el equipo de nuestra empresa visitó activamente los stands de los competidores, programó reuniones con clientes e intercambió información con socios del sector sobre las tendencias del sector farmacéutico a nivel mundial y la dinámica de las políticas de los mercados internacionales. Esto permitió acumular una valiosa experiencia para optimizar la estrategia posterior de expansión internacional de la empresa y, al mismo tiempo, identificar clientes potenciales.

En los últimos años, Kexing Biopharm ha impulsado su estrategia de "selección mundial + cobertura mundial" mediante la identificación y la introducción de productos de alta calidad en las áreas terapéuticas de oncología, enfermedades autoinmunes, metabolismo y especializadas. A través de este modelo de internacionalización basado en plataforma, Kexing apunta a acelerar la comercialización de productos farmacéuticos chinos de alta calidad a nivel mundial.

De cara al futuro, Kexing Biopharm sigue comprometida con expandir su presencia en los mercados mundiales a través de la colaboración abierta, las operaciones profesionales y un enfoque centrado en el paciente, para ofrecer soluciones de atención médica accesibles y de alta calidad a pacientes en más regiones.

Kexing Biopharm (código bursátil: 688136.SH) es una empresa biofarmacéutica multinacional que se dedica a investigación y desarrollo, fabricación y venta de productos farmacéuticos innovadores de distintas modalidades como proteínas recombinantes, anticuerpos y terapias celulares/genéticas.

A través de la creación de plataformas tecnológicas de vanguardia para impulsar el desarrollo de nuevas terapias dirigidas y sistemas de administración de fármacos, Kexing se esfuerza por abordar las necesidades clínicas no satisfechas en las áreas de oncología, enfermedades autoinmunes y tratamientos antivirales, lo que crea un impacto positivo significativo y relevante en las vidas de los pacientes.

Al adherirse al modelo de desarrollo de plataformas apoyado en los dos pilares que son "la innovación y la internacionalización", Kexing se compromete a convertirse en líder mundial en biofarmacéuticos de alta calidad, y mejorar la salud de los pacientes de todo el mundo.

FUENTE Kexing Biopharm