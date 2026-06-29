El puente atirantado de tres torres más grande del mundo alcanza un hito en el este de China

SHANGHÁI, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 22 de junio, el tramo principal del puente Qinglongmen, un importante cruce atirantado en la provincia de Zhejiang, en el este de China, se cerró con éxito, completando el marco estructural principal del puente. La construcción ahora pasa a la siguiente fase, que incluye trabajos de cubierta e instalación de sistemas auxiliares.

El puente Qinglongmen es parte del proyecto más grande Liuheng Highway Bridge Phase II, que se extiende 29,6 kilómetros (aproximadamente 18,4 millas) a través de las islas del sur del archipiélago Zhoushan. La ruta proporcionará el primer acceso terrestre a la isla de Liuheng, la tercera isla más grande de la región, y se espera que mejore sustancialmente la conectividad para los residentes y las empresas locales.

Con tramos principales gemelos de 756 metros, el puente Qinglongmen ahora tiene el récord del puente atirantado de tres torres más largo del mundo. El otro cruce importante del proyecto, el puente Shuangyumen, mantiene el récord del puente colgante de un solo tramo más largo del mundo con 1.768 metros.

El fabricante de equipos pesados con sede en Shanghai, ZPMC, suministró el marco de acero estructural, las vigas de caja de acero y los conjuntos de barras de refuerzo para el pilón Q5 del puente Qinglongmen, junto con el marco de acero para la sección de torre prefabricada en el lado Fodu del puente Shuangyumen.

Una vez finalizado, el corredor acortará los tiempos de viaje entre las islas Zhoushan y el continente, apoyará el desarrollo de las industrias marinas de la región e integrará aún más el área en la economía más amplia del delta del río Yangtze.

FUENTE ZPMC