ZPMC entrega el equipo de elevación clave para el buque grúa semisumergible más grande de China

SHANGHÁI, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ZPMC ha completado el diseño y la puesta en servicio de la grúa totalmente giratoria de 2.200 toneladas, el sistema de elevación principal a bordo del Sihang Yongsheng, el buque grúa semisumergible más grande de China.

El buque se entregó oficialmente a su propietario en Jiangmen, en la provincia de Guangdong. El nuevo sistema de grúa presenta un diseño compacto con un radio de giro inferior a 20 metros y dos ganchos principales, lo que permite una capacidad máxima de elevación de 2.200 toneladas en configuración de elevación por la popa.

Para mejorar la flexibilidad operativa, el bastidor en forma de A de la grúa se puede plegar hacia abajo, lo que permite al buque transitar por vías navegables de poca altura libre, ampliando así considerablemente la variedad de aguas en las que puede operar. Además, el cabezal de la pluma desmontable permite al propietario reconfigurar la grúa para adaptarse a diferentes requisitos de altura de elevación.

La grúa totalmente giratoria de 2.200 toneladas integra la capacidad de elevación de cargas pesadas con una plataforma semisumergible, lo que permite combinar el transporte de mercancías y las operaciones de elevación en una sola embarcación. Tras su entrega, el buque de Sihang Yongsheng prestará apoyo a proyectos marítimos, entre los que se incluyen el desarrollo de parques eólicos marinos en aguas profundas, la acuicultura marina a gran escala y la exploración de recursos en aguas profundas.

FUENTE ZPMC