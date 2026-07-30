ZPMC completa con éxito las pruebas en el mar de un buque offshore polivalente

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ZPMC

30 jul, 2026, 11:14 GMT

SHANGHÁI, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ZPMC ha completado las pruebas en el mar de su nuevo buque de construcción offshore polivalente tras varios días de pruebas operativas en el mar.

El equipo de pruebas llevó a cabo una serie de ensayos en alta mar, y todos los resultados cumplieron los requisitos de diseño del buque.

Con una eslora de 126 metros y una manga de 28 metros, el buque cuenta con aproximadamente 2.000 metros cuadrados de superficie de cubierta y tiene una profundidad máxima de operación de 300 metros. La Sociedad de Clasificación de China lo ha clasificado para la navegación sin restricciones y cuenta con la capacidad a bordo necesaria para llevar a cabo operaciones en alta mar de forma autónoma.

El casco presenta un diseño monocasco aerodinámico con estructura de doble casco y un «moon pool» de 7,2 por 7,2 metros situado en el centro del barco. Los sistemas de a bordo incluyen un sistema de propulsión azimutal eléctrico, posicionamiento dinámico DP2, una grúa totalmente giratoria de 400 toneladas y una grúa de brazo articulado de 50 toneladas. El buque también puede albergar un módulo de buceo de saturación y un sistema ROV.

Desarrollado y construido de forma independiente en China para la explotación de recursos en aguas profundas, este buque combina apoyo para inmersiones a gran profundidad, capacidad operativa sin restricciones y múltiples funciones en alta mar en una plataforma estable y energéticamente eficiente. Representa una nueva generación de equipos de alta gama para operaciones en aguas profundas.

FUENTE ZPMC

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