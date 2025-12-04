El Reto Súper Híbrido entra en su recta decisiva rumbo a San Antonio: JAECOO 7 SHS mantiene un avance histórico impulsado por su Sistema Súper Híbrido

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Reto Súper Híbrido de JAECOO inició este miércoles su tercera jornada, dejando atrás un Día 2 marcado por un crecimiento significativo en distancia total acumulada, eficiencia energética y estabilidad de consumo, reforzando una vez más el papel central del Sistema Súper Híbrido de JAECOO 7 SHS en uno de los desafíos de autonomía más exigentes del país.

Reto Súper Híbrido Día 3.

Tras completar la ruta San Luis Potosí → Monterrey —un trayecto de más de cinco horas a través de zonas semiáridas y autopistas abiertas ideales para la recuperación energética del vehículo— los cinco equipos alcanzaron proyecciones de autonomía histórica, superando ampliamente sus cifras del primer día y demostrando que el sistema híbrido inteligente de JAECOO está diseñado para rendir con mayor fuerza en etapas prolongadas.

Los nuevos indicadores muestran un avance extraordinario en las proyecciones del reto, con el equipo AA manteniendo el liderazgo gracias a un rendimiento que lo perfila hacia los 1,550 kilómetros totales, respaldado por 926 kilómetros reales recorridos hasta el momento. Muy cerca se encuentra Cazadores de Kilómetros, que cerró el día con una expectativa de 1,510 kilómetros y un acumulado real de 913 kilómetros, reflejando una estrategia sólida de manejo prolongado. Triple A, uno de los equipos más consistentes del convoy, alcanzó una proyección de 1,506 kilómetros después de completar 912 kilómetros reales, manteniéndose firmemente en la contienda por los primeros puestos.

Jägers protagonizó uno de los incrementos más notables del día al llegar a una proyección de 1,466 kilómetros, con un total de 929 kilómetros reales recorridos, lo que los coloca como uno de los equipos con mayor ritmo de recuperación y avance. Por su parte, ECOnicornios, el grupo que más privilegió el uso de energía eléctrica durante esta etapa, cerró el día con una proyección de 1,400 kilómetros y un avance real de 915 kilómetros, demostrando cómo el Sistema Súper Híbrido puede adaptarse a estilos de conducción centrados en maximizar los trayectos en modo EV sin comprometer la autonomía total.

Con todos los equipos superando ampliamente los 900 kilómetros reales recorridos, la segunda etapa del reto dejó cifras contundentes sobre el desempeño del Sistema Súper Híbrido en condiciones reales de larga distancia.

El Sistema Súper Híbrido volvió a ser el protagonista del desafío al combinar con precisión la potencia del motor de combustión y el soporte eléctrico para mantener consumos estables y una autonomía extendida incluso después de dos días completos de recorrido continuo.

Con la competencia ahora en su punto más cerrado, el convoy inició esta mañana la ruta Monterrey → San Antonio, una transición clave que incluirá el cruce fronterizo por Nuevo Laredo, segmentado por ventanas de reorganización de convoy, trámites migratorios y un nuevo tramo de autopista estadounidense que permitirá al Sistema Súper Híbrido operar en condiciones óptimas, tal como anticipa la agenda oficial del reto. Ya en territorio estadounidense, los equipos se enfrentarán al tramo más estratégico del desafío: administrar la energía restante para mantener el ritmo hacia las metas individuales, sin descuidar el rendimiento conjunto que podría definir el cierre del Reto Súper Híbrido 2025.

Esta jornada será determinante para confirmar si alguno de los equipos logrará alcanzar o incluso superar el umbral histórico que define a JAECOO 7 SHS: un SUV capaz de recorrer más de 1,600 kilómetros continuos sin recarga ni recarga de combustible, respaldado por una arquitectura de movilidad inteligente que prioriza la eficiencia, la autonomía y la estabilidad en trayectos de larga distancia.

Los resultados finales del Día 3 se darán a conocer esta noche desde San Antonio, punto final del recorrido y sede donde concluirá oficialmente el Reto Súper Híbrido. Con tres jornadas completadas y el rendimiento del Sistema Súper Híbrido en su punto más sólido, todo apunta a que esta edición del desafío está a horas de definir un nuevo referente de autonomía prolongada para la marca.

Conoce más de Chirey, OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

Facebook: OMODA JAECOO I CHIREY

Instagram: OMODA JAECOO I CHIREY

TikTok: OMODA JAECOO I CHIREY

Sitios: www.omoda.mx www.jaecoo.mx www.chirey.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838258/Reto_S_per_H_brido_Dia3.jpg

FUENTE JAECOO