JAECOO da inicio al Reto Súper Híbrido rumbo a San Antonio para poner a prueba la autonomía de JAECOO 7 SHS

El desafío recorrerá durante tres días la ruta Ciudad de México – San Luis Potosí – Monterrey – San Antonio, donde periodistas especializados, creadores de contenido y ganadores de una dinámica en redes sociales pondrán a prueba la eficiencia y desempeño real de JAECOO 7 SHS.

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- JAECOO da inicio hoy su Reto Súper Híbrido, un desafío que marca el arranque de una travesía diseñada para evaluar en condiciones reales de manejo el desempeño, eficiencia energética y autonomía de JAECOO 7 SHS, su SUV equipada con el Sistema Súper Híbrido de nueva generación (SHS). La jornada comienza en el distribuidor Chirey, OMODA & JAECOO Zona Esmeralda, desde donde los participantes emprendieron la primera etapa del reto con destino a San Luis Potosí.

Day 1_Record Súper Híbrido.

JAECOO 7 SHS ofrece una autonomía combinada de más de 1,300 km gracias a la coordinación entre su batería LFP de 18.3 kWh, su motor eléctrico con hasta 106 km de conducción 100% eléctrica y su motor de gasolina 1.5 TGDI, calibrado para extender la eficiencia del Sistema Súper Híbrido en trayectos prolongados . Sin embargo, este nuevo reto busca reafirmar su desempeño alcanzado en la edición anterior del desafío, donde recorrió 1,613.1 km sin recargar combustible ni energía, un resultado documentado en el recorrido México–Piedras Negras, el cual representó un récord global para la marca . El objetivo es cruzar a San Antonio, Texas bajo un esquema de conducción continua y con una sola carga de batería y un tanque de gasolina.

Para esta prueba se conformaron cinco equipos: cuatro integrados por periodistas especializados y creadores de contenido de los ámbitos automotriz, tecnológico y lifestyle, y un quinto equipo conformado por tres ganadores de una dinámica realizada en redes sociales. Todos iniciarán hoy el registro de los primeros indicadores del recorrido, incluyendo consumo, comportamiento híbrido, estabilidad en carretera y eficiencia energética. Los cinco equipos participarán desde el arranque en los relevos de manejo y en los puntos de control técnico previstos para esta primera jornada.

Durante este primer día, el trayecto contempla la ruta Ciudad de México – San Luis Potosí, donde se prevé realizar las primeras mediciones relevantes para el reto: estabilidad en carretera, autonomía en modo 100% eléctrico, y rendimiento del Sistema Súper Híbrido. Esta etapa inicial permitirá establecer los parámetros de referencia que servirán como base comparativa para las próximas fases del desafío, programadas para los días siguientes rumbo al norte del país.

Sobre el arranque del reto, Svein Azcué, Chief Operating Officer de Chirey Motor México, destacó: "Cada kilómetro recorrido en este reto representa una oportunidad para demostrar el verdadero alcance de nuestra tecnología Súper Híbrida. Con JAECOO 7 SHS buscamos ofrecer un sistema que combine eficiencia, potencia y autonomía en cualquier condición de manejo, permitiendo recorridos de largo alcance sin comprometer el desempeño."

Con el inicio del Reto Súper Híbrido, JAECOO invita a los entusiastas de la movilidad y a las audiencias digitales a seguir el avance de los equipos durante esta primera jornada, en la que se documentarán los resultados preliminares del recorrido rumbo a San Luis Potosí. La actividad continuará en los próximos días, y los avances se comunicarán conforme se desarrolle cada etapa del desafío.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835866/Di_a_1_Reto_Super_Hibrido.jpg

FUENTE JAECOO