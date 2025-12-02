JAECOO 7 SHS vuelve a desafiar los límites mientras continúa la travesía rumbo a Monterrey en el segundo día del Reto Súper Híbrido

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Reto Súper Híbrido de JAECOO continúa su marcha en el segundo día de recorrido, luego de un inicio que dejó claro que esta travesía no solo pondrá a prueba la resistencia de los equipos, también la capacidad del Sistema Súper Híbrido de JAECOO 7 SHS para sostener autonomías prolongadas en condiciones reales de carretera. La primera etapa, que conectó Ciudad de México con San Luis Potosí, resultó en una competencia que comenzó sin conceder ventajas, con cinco equipos, los cuales son: Triple A, ECOnicornios, equipo AA, Jägers y Cazadores de Kilómetros, desplegando estrategias distintas para administrar energía y rendimiento desde los primeros kilómetros.

Tras recorrer 402 kilómetros, los indicadores iniciales dejaron ver el papel protagónico del Sistema Súper Híbrido, cuya eficiencia permitió a todas las unidades mantener consumos bajos, estabilidad de manejo y una recuperación energética destacada. El equipo AA y Cazadores de Kilómetros se colocaron como los grupos con mayor distancia acumulada, confirmando su fuerte desempeño en los tramos prolongados del reto. Triple A también mostró cifras notables en los últimos kilómetros del día, reflejando un estilo de conducción altamente eficiente, mientras que ECOnicornios cerró la jornada con la mayor carga eléctrica disponible para el arranque del Día 2. Por su parte, Jägers, con una autonomía proyectada sólida, continúa como el equipo que podría sorprender conforme avanza el desafío.

Las primeras estimaciones de desempeño, derivadas del comportamiento energético del Sistema Súper Híbrido, confirman que los cinco vehículos cuentan con el potencial necesario para sostener un ritmo competitivo a lo largo de toda la travesía. La consistencia en autonomía y eficiencia registrada al cierre del Día 1 respalda la fortaleza del tren motriz de JAECOO 7 SHS, que históricamente ha demostrado capacidades superiores para extender su alcance sin necesidad de recarga de batería ni llenado de combustible. Estas mediciones mantienen viva la expectativa, tanto técnica como narrativa, de un desempeño que podría igualar o superar los logros obtenidos en retos previos.

El segundo día del recorrido inició a las 8:00 horas, con la salida desde San Luis Potosí rumbo a Monterrey. Este trayecto será fundamental para medir la capacidad del Sistema Súper Híbrido en condiciones ideales para su operación: carreteras amplias, pendientes que favorecen la regeneración y un clima que permite un desempeño constante. En este punto del desafío, cada equipo apuesta por una estrategia distinta: desde quienes priorizan un uso más profundo de la conducción eléctrica, hasta quienes mantienen un ritmo sostenido para aprovechar al máximo la eficiencia térmica. Todas estas decisiones estarán moduladas por la gestión inteligente de energía que distingue a JAECOO 7 SHS, un modelo creado para rendir al máximo en viajes de larga distancia.

Con la ruta hacia Monterrey en plena marcha y el Reto Súper Híbrido entrando en su momento más emocionante, JAECOO invita al público a seguir el desarrollo de esta travesía que demuestra, kilómetro a kilómetro, la importancia de un sistema de propulsión capaz de transformar la experiencia de movilidad. Los resultados preliminares del Día 2 se darán a conocer en las próximas horas, y todo apunta a que la combinación entre tecnología, estrategia de manejo y espíritu competitivo seguirá impulsando a los equipos hacia un rendimiento excepcional. La historia del reto continúa escribiéndose en carretera abierta, donde JAECOO 7 SHS vuelve a probar que el verdadero alcance de su Sistema Súper Híbrido solo puede medirse cuando se desafían los límites.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836827/Reto_S_per_H_brido_Posiciones.jpg

FUENTE JAECOO