El simulador de vida «Animula Nook» presenta su nueva versión beta en gamescom 2026 en el stand de Tencent Games

El estudio LilliLandia Games invita a los jugadores a achicarse y explorar Minietopia, un mundo mágico en miniatura, en Colonia este mes de agosto.

GUANGZHOU, China, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En la gamescom 2026, del 26 al 30 de agosto en Koelnmesse, Colonia, LilliLandia Games presentará una nueva versión beta de Animula Nook, el acogedor juego de simulación de vida en el que los jugadores se encogen para vivir en un mundo mágico en miniatura llamado Minietopia.

¡Mire el tráiler de la gamescom aquí para conocer más de cerca el dinámico ciclo de día y noche de Minietopia y la gran variedad de nuevas opciones de personalización de personajes que incluye la última versión beta!

En Animula Nook, los jugadores construyen fincas, recogen elementos naturales, por ejemplo, la luz del sol embotellada, y entablan amistad con pequeñas criaturas que habitan en los objetos cotidianos, entre ellos, en el escritorio de la computadora. En el papel de pequeños exploradores que se adentran en entornos gigantescos, los jugadores convierten los objetos cotidianos que tienen por ahí en casas, cafeterías y jardines en miniatura. Desde que se abrió el plazo de inscripción para la prueba del juego en febrero de 2026, Animula Nook ha acumulado más de 10 millones de preinscripciones.

La nueva versión beta estará disponible para el público en el Pabellón 08.1, Área A-051/B-050. Esta versión incorpora una mejora significativa en los gráficos, los materiales, el método de renderizado y las animaciones de los personajes del juego. Los jugadores podrán disfrutar de una versión más cuidada y acogedora de las zonas del escritorio, el alféizar de la ventana y el Bosque de Wupa, conocer a nuevos Minies (residentes) y descubrir nuevos muebles y atuendos. Durante cada sesión práctica, los visitantes pueden disfrutar del ambiente en miniatura, personalizar atuendos, hacerse fotos y explorar este pequeño mundo por sí mismos. Quienes participen en la actividad presencial también tendrán la oportunidad de participar en un sorteo para ganar productos exclusivos de Animula Nook.

Además de la demostración práctica, se invita a los visitantes a adentrarse en el encantador mundo de Minietopia a través de una experiencia en el stand totalmente ambientada. El escenario lo conforma una recreación envolvente del emblemático mundo en miniatura del juego, con un Wupa inflable de cuatro metros de altura, oportunidades para hacerse fotos al instante, música temática y actividades interactivas que dan vida al acogedor ambiente de Animula Nook. Los aficionados que participen en las actividades presenciales también podrán entrar en un sorteo para ganar productos exclusivos de Animula Nook, en edición limitada

Quienes no puedan asistir a la gamescom podrán sumarse a la aventura a través del stand virtual interactivo de Animula Nook, disponible aquí tanto para PC como para móviles. Al recrear el espacio físico en línea, reúne las últimas actualizaciones del juego, minijuegos temáticos y experiencias interactivas. Los participantes virtuales también tienen la oportunidad de ganar un lote completo de productos exclusivos de Animula Nook.

Descargue la imagen promocional oficial de la gamescom y las últimas capturas de pantalla del juego aquí.

Animula Nook ya está disponible para añadirlo a la lista de deseos en Steam, Epic Games Store y PlayStation y se lanzará para PC, Mac, Switch 2 y PlayStation 5.

Para obtener más información sobre Animula Nook, visite la página web o siga el juego en las redes sociales: Facebook, X, Instagram, TikTok o YouTube.

Acerca de LilliLandia Games

LilliLandia Games es un estudio con amplia experiencia respaldado por Tencent Games, con una sólida capacidad de desarrollo global multiplataforma y un equipo central formado por veteranos especializados en el desarrollo de plataformas y experiencias multijugador. El equipo se centra en crear juegos que fomenten la conexión social y aporten una sensación de bienestar, creando mundos maravillosos que sirvan de refugio para la comunidad global de jugadores.

Acerca de Tencent Games

Tencent Games fue fundada en 2003 y desde entonces, se ha convertido en una plataforma líder a nivel mundial en el desarrollo, la publicación y la operación de los videojuegos, además de operar la mayor comunidad de juegos en línea de China. Su objetivo es ofrecer experiencias de entretenimiento interactivo atractivas y de alta calidad a los jugadores de todo el mundo. Tencent Games ofrece actualmente más de 170 juegos, tanto desarrollados internamente como con esquemas de licencia, en 200 países y regiones, lo que proporciona a cientos de millones de usuarios experiencias de entretenimiento interactivo multiplataforma. Honor of Kings, PUBG MOBILE, League of Legends, Call of Duty: Mobile y Brawl Stars se encuentran entre sus títulos más populares en todo el mundo.

FUENTE LilliLandia Games