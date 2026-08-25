癒やし系生活シミュレーションゲームの『Animula Nook』が、gamescom 2026で新たなベータ版を公開―Tencent Gamesブースにて体験版をプレイできる

「LilliLandia Games」スタジオは、8月にケルンで開催されるイベントにて、プレイヤーをミニチュアの魔法の世界「ミニトピア（Minietopia）」へと招待し、小さくなった体でその世界を探索してもらう予定です

中国・広州, 2026年8月25日 /PRNewswire/ -- gamescom 2026（8月26日～30日、ケルンメッセ、ケルン）にて、LilliLandia Gamesは『Animula Nook』の新たなベータ版を初公開します。本作は、プレイヤーが体を小さくして「ミニトピア」と呼ばれるミニチュアの魔法の世界で暮らす、癒し系の生活シミュレーションゲームです。

gamescomのトレーラーは こちら でご覧ください。ミニトピアのダイナミックな昼夜サイクルや、最新ベータ版で追加された豊富なキャラクターカスタマイズオプションを、ぜひ詳しくチェックしてください！

『Animula Nook』では、プレイヤーは家を建て、「瓶詰めされた日光」といった自然の要素を集め、パソコンデスクなどの身近な物を通じて小さな生き物たちと親しくなります。広大な世界を冒険する小さな探検家として、プレイヤーは身の回りの雑多なものを、ミニチュアの家やカフェ、庭に変えていきます。2026年2月にプレイテストの登録受付を開始して以来、『Animula Nook』の事前登録者数は1,000万人を突破しています。

新しいベータ版は、ホール08.1、スペースA-051／B-050にて一般公開されます。このビルドでは、ゲームのグラフィック、マテリアル、レンダリング手法、およびキャラクターアニメーションに大幅な改良が施されています。プレイヤーは、デスク、窓台、そしてウパ・ウッズのエリアがさらに洗練され、居心地の良い空間になった様子を体験したり、新しいミニーズ（住人）と出会ったり、新しい家具や衣装を見つけたりすることができます。各体験セッションを通じて、来場者はミニチュアの世界の雰囲気を満喫したり、衣装をカスタマイズしたり、写真を撮ったり、この小さな世界を自分自身の目で探検したりすることができます。現地イベントに参加された方は、Animula Nookの限定グッズが当たる抽選会にもご参加いただけます。

体験型デモに加え、来場者の皆様には、テーマを徹底的に追求したブース体験を通じて、ミニトピアの魅力的な世界へ足を踏み入れていただくことができます。ゲームの象徴的なミニチュア世界を臨場感たっぷりに再現した空間が舞台となっており、高さ4メートルのインフレータブル製ウパ、その場で写真が撮れるスポット、テーマに沿った音楽、そして『Animula Nook』の癒し系の雰囲気を生き生きと再現するインタラクティブなアクティビティが盛りだくさんです。会場でのイベントに参加したファンは、限定版の『Animula Nook』オリジナルグッズが当たる抽選会に応募するチャンスも得られます。

gamescomに参加できない方でも、『Animula Nook』のインタラクティブなバーチャルブースを通じて、この冒険に参加することができます。こちら から、PCとモバイルの両方でご利用いただけます。現実の空間をオンライン上で再現し、最新のゲームアップデート、テーマ別のミニゲーム、そしてインタラクティブな体験を一堂に集めています。オンライン参加者の皆様には、『Animula Nook』の限定グッズのフルセットが当たるチャンスもあります。

gamescomの公式キービジュアルと最新のゲーム内スクリーンショットはこちらからダウンロードできます。

『Animula Nook』 は、Steam、Epic Games Store、およびPlayStationでウィッシュリストに登録できるようになりました。本作はPC、Mac、Switch 2、PlayStation 5で発売予定です。

『Animula Nook』に関する詳細については、ウェブサイト をご覧いただくか、Facebook、X、Instagram、TikTok、またはYouTubeなどのソーシャルメディアでゲームのアカウントをフォローしてください。

LilliLandia Gamesについて

LilliLandia Gamesは、Tencent Gamesの支援を受ける経験豊富なスタジオであり、プラットフォーム開発やマルチプレイヤー体験を専門とするベテランで構成された中核チームによって築き上げられ、成熟したクロスプラットフォームのグローバル開発能力を有しています。当チームは、人とのつながりと安らぎをもたらすゲームの開発に注力しており、世界中のゲーマーコミュニティにとっての安息の場となる美しい世界を創り出しています。

Tencent Gamesについて

Tencent Gamesは2003年の設立以来、ゲームの開発、パブリッシング、運営における世界をリードするプラットフォームへと成長するとともに、中国最大のオンラインゲームコミュニティの運営会社としてもその地位を確立しています。世界中のプレイヤーに、魅力的で質の高いインタラクティブなエンターテインメント体験を提供することに尽力しています。Tencent Gamesは現在、200の国と地域で、自社開発およびライセンス取得による170以上のゲームを提供しており、数億人のユーザーにクロスプラットフォームのインタラクティブなエンターテインメント体験を提供しています。『Honor of Kings』、『PUBG MOBILE』、『League of Legends』、『Call of Duty: Mobile』、『Brawl Stars』は、世界中で最も人気のあるタイトルの一部です。

SOURCE LilliLandia Games