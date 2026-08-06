Empresas mexicanas enfrentan el reto de escalar la IA en el desarrollo de software, advierte Novacomp

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La inteligencia artificial está redefiniendo el ciclo de vida del desarrollo de software (Software Development Life Cycle, SDLC), pero muchas organizaciones aún no están obteniendo los resultados esperados. Así lo señala Novacomp, empresa especializada en transformación digital e inteligencia artificial, al analizar los principales desafíos que enfrentan las empresas mexicanas durante la adopción de tecnologías de IA dentro de sus equipos de ingeniería.

La inteligencia artificial está acelerando la evolución del desarrollo de software en las organizaciones. Sin embargo, escalar estas capacidades exige procesos, gobierno y equipos preparados para trabajar bajo un modelo AI-First

En los últimos meses, el mercado ha experimentado una rápida incorporación de asistentes de programación, agentes inteligentes y plataformas capaces de generar código de forma automática. Como consecuencia, numerosas organizaciones iniciaron proyectos piloto e integraron estas capacidades dentro de sus procesos de desarrollo.

Sin embargo, conforme estas iniciativas avanzan, muchas compañías enfrentan un nuevo desafío: transformar pilotos exitosos en capacidades escalables que generen valor de forma sostenida.

"Muchas organizaciones comenzaron adoptando herramientas de inteligencia artificial esperando obtener resultados inmediatos. Sin embargo, la verdadera transformación no depende únicamente de la tecnología, sino de la capacidad para integrarla dentro del modelo operativo que sostiene el desarrollo de software", afirmó Peter Kroll, Country Manager de Novacomp en México.

De acuerdo con Novacomp, uno de los principales obstáculos radica en que la adopción de inteligencia artificial suele iniciar con la incorporación de nuevas plataformas, sin definir previamente mecanismos de gobierno, estándares de calidad ni procesos que permitan supervisar su utilización y medir su impacto dentro del SDLC.

Esta situación puede traducirse en beneficios inferiores a los esperados e incluso en incrementos significativos de los costos operativos. Casos ampliamente comentados por la industria, como el uso intensivo de herramientas de IA para desarrollo de software dentro de grandes compañías tecnológicas, han evidenciado la importancia de establecer modelos sólidos de gobernanza para estas iniciativas.

"La conversación ya no debería centrarse únicamente en cuál herramienta utilizar o qué modelo genera mejor código. El verdadero reto consiste en definir cómo las organizaciones gobernarán la inteligencia artificial a lo largo de todo el ciclo de desarrollo", explicó Kroll.

Para Novacomp, la incorporación de IA dentro del SDLC exige una transformación mucho más profunda que la simple adopción tecnológica. Requiere revisar procesos, definir mecanismos de gobierno, establecer estándares de calidad y preparar a los equipos para colaborar con agentes inteligentes de manera permanente.

Uno de los desafíos más relevantes aparece cuando las organizaciones intentan escalar los resultados obtenidos durante las primeras pruebas. Aunque desarrollar un caso de uso exitoso dentro de un equipo reducido suele ser relativamente sencillo, la complejidad aumenta cuando esas capacidades deben extenderse a múltiples equipos, arquitecturas y aplicaciones que evolucionan simultáneamente.

En ese escenario surgen interrogantes relacionadas con la supervisión de agentes inteligentes, la calidad del código generado, la protección de la propiedad intelectual, la trazabilidad de las decisiones tomadas por la IA y el cumplimiento de estándares corporativos.

Según Novacomp, estas necesidades no se resuelven incorporando más herramientas, sino mediante arquitecturas que proporcionen visibilidad sobre todo el ciclo de desarrollo y modelos de gobernanza capaces de establecer responsabilidades, controles y mecanismos de seguimiento.

Este cambio también está transformando el rol de los equipos de ingeniería.

Cada vez con mayor frecuencia, los desarrolladores dedican menos tiempo a tareas repetitivas y participan en actividades relacionadas con la validación de resultados, la revisión arquitectónica, la supervisión de agentes autónomos y el aseguramiento de la calidad del software. Mientras la inteligencia artificial automatiza parte de la ejecución, las personas aportan criterio técnico, experiencia y capacidad para tomar decisiones durante cada etapa del desarrollo.

"La productividad ya no debe medirse únicamente por la velocidad con la que se escribe código. Hoy es igualmente importante evaluar la estabilidad de las aplicaciones, el control de la deuda técnica, la calidad del software y la capacidad de escalar la inteligencia artificial sin perder el gobierno de los procesos", añadió Kroll.

Novacomp señala que esta evolución está impulsando la adopción del enfoque AI-First, mediante el cual la inteligencia artificial participa desde las primeras etapas del desarrollo de software, apoyando actividades como el análisis de requerimientos, la evaluación de alternativas arquitectónicas, la generación de pruebas, la identificación de vulnerabilidades, la refactorización y el mantenimiento evolutivo de las aplicaciones.

Bajo este modelo, la automatización y la supervisión continua evolucionan de forma conjunta, permitiendo construir procesos más consistentes y preparados para responder al crecimiento de la complejidad tecnológica.

Para la compañía, las empresas mexicanas tienen una oportunidad significativa para modernizar la forma en que desarrollan software. El verdadero diferencial competitivo estará en la capacidad para integrar la inteligencia artificial dentro del modelo operativo que soporta el SDLC, mediante procesos claramente definidos, mecanismos de gobierno y equipos preparados para trabajar junto a agentes inteligentes.

"Las organizaciones que logren combinar inteligencia artificial, gobierno tecnológico y talento especializado serán las que realmente puedan escalar estas capacidades de manera sostenible, manteniendo el control sobre la calidad, los costos y la evolución de sus aplicaciones", concluyó Kroll.

FUENTE Novacomp