Encuesta de Marriott International revela un fuerte interés por viajar entre integrantes de la comunidad LGBT+ en el Caribe y Latinoamérica

MIAMI, 18 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Continuando su compromiso de impulsar una industria turística más inclusiva y próspera, Marriott International presenta los resultados de su encuesta a viajeros LGBTQ+ del Caribe y Latinoamérica (CALA). El estudio, realizado por Appinio en siete mercados clave de la región (México, República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Brasil y Chile), no solo revela las preferencias de viaje y necesidades de la comunidad, sino que también identifica oportunidades de mejora para toda la industria.

Vacaciones en CALA desde la perspectiva LGBTQ+

"En Marriott International estamos orgullosos de ser aliados de la comunidad LGBTQ+ y de continuar en nuestra misión de promover la diversidad, equidad e inclusión en el turismo", dijo Brian King, presidente de Marriott International CALA. "Creemos que es imperativo conocer a profundidad las preferencias de viaje y necesidades de la comunidad para poder seguir ofreciendo una cálida bienvenida a todas las personas".

Un gran deseo por viajar

El 90% de los encuestados tiene planeado realizar un viaje local o internacional en los próximos 12 meses. Asimismo, más de la mitad de los encuestados (51.3%) dijo que considera importante viajar y que prioriza ahorrar para ello.

Preferencias y factores de decisión

Uno de cada cuatro encuestados tiene planeado viajar solo al menos una vez durante el próximo año. La mayoría dijo que planea también viajar con su pareja o familia.

Los aspectos más importantes a la hora de elegir un destino son la seguridad, la facilidad para viajar y el costo total. Otros factores considerados como importantes o muy importantes son las reseñas y recomendaciones en redes sociales, así como que el lugar sea inclusivo (LGBTQ+ friendly).

Las tres experiencias más buscadas por los viajeros de la comunidad LGBTQ+ encuestados son relajación (59.7%), cultura (56.4%) y playa (53.4%). Los destinos preferidos son México, Argentina, Brasil, República Dominicana y Puerto Rico, mientras que los tres países de CALA considerados por los encuestados como los más amigables con la comunidad LGBTQ+ son Brasil, México y Argentina.

Más hallazgos

El 45.8% de las personas consultadas considera que los viajeros LGBTQ+ están adecuadamente representados y atendidos en la industria de turismo de la región CALA. El 45.0% dijo que sería más dado a reservar con una compañía que se promocione activamente entre la comunidad LGBTQ+.

La encuesta también puso de manifiesto acciones concretas que tanto profesionales como viajeros pueden hacer para mejorar la experiencia de los viajeros LGBTQ+. Por parte de los hoteles, las tres principales medidas que los encuestados esperarían son: garantizar la igualdad de trato para todas las parejas, implementar políticas de no discriminación claramente comunicadas, y ofrecer capacitación en diversidad e inclusión al personal.

De parte de otros viajeros, los encuestados mencionaron como los tres principales factores que les harían sentirse más cómodos: la consideración a la privacidad y los límites personales, actitudes de respeto, y que no se les hagan preguntas personales intrusivas.

En toda la región CALA, Marriott International ha organizado una serie de eventos inspirados en el Orgullo para seguir mostrando su apoyo a la comunidad. Por ejemplo, el W Bogota organiza "Journeys of Unity: Exploring Travel and Inclusion", una celebración que reunirá a algunas de las voces LGBTQ+ más influyentes de Colombia en una cena inolvidable; en Chile, Marriott Bonvoy se alió con la plataforma de streaming MUBI para presentar "Pride Unprejudiced", una muestra de cine LGBTQ+ que se proyectará en siete propiedades. En México, Marriott se asoció con el Coro Gay Ciudad de México para organizar conciertos pop-up en propiedades de la capital; además, las propiedades de Panamá se asociaron con los organizadores oficiales del Orgullo del país y prestaron espacios para sesiones educativas. También participarán con su propia carroza en el desfile.

Marriott International considera que el Orgullo no es algo que se celebra una sola vez al año, sino un compromiso constante con los asociados, propietarios, proveedores y huéspedes. Por ello, la empresa ofrece una amplia capacitación a sus empleados y se enorgullece de crear un entorno integrador y hospitalario para todas las personas. Desde hace muchos años, Marriott es socio de la Human Rights Campaign y benefactor de organizaciones como la International Gay & Lesbian Travel Association (IGLTA), el National Center for Lesbian Rights, True Colors United y la Matthew Shepard Foundation, entre muchos otros grupos que trabajan para promover la inclusión del colectivo LGBTQ+.

Cada año, la región del Caribe y Latinoamérica atrae a viajeros LGBTQ+ con su belleza natural, rica cultura, exquisita gastronomía y auténtica hospitalidad. En este vibrante escenario, la diversidad, el respeto y la inclusión son fuerzas vitales que garantizan experiencias memorables para cada visitante. Los datos recopilados permiten a Marriott International seguir impulsando a la industria turística de toda la región, reafirmando su misión de hacer que todos los viajeros se sientan bienvenidos, sin importar a quién amen.

