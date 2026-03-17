Mujeres manejando la industria: Chirey Motor México y sus marcas Chirey, OMOA y JAECCO, celebran el talento femenino que impulsa el futuro del sector automotriz

La compañía reunió a líderes y profesionales del sector en el evento "Mujeres manejando la industria", una iniciativa en la que Chirey destacó el papel del talento femenino en la evolución de la industria automotriz y reforzó su compromiso con el liderazgo de las mujeres mexicanas.

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco del Día Internacional de la Mujer, Chirey Motor México y sus marcas Chirey, OMODA y JAECOO, llevaron a cabo el evento "Mujeres manejando la industria", un espacio diseñado para reconocer y fortalecer el papel del talento femenino dentro del sector automotriz, una industria históricamente dominada por hombres y que hoy evoluciona hacia una mayor diversidad y equidad.

El encuentro, realizado en Grupo Chirey Zona Esmeralda, reunió a mujeres profesionales de distintas áreas de la industria para compartir sus experiencias, así como reflexionar sobre los retos del sector y visibilizar el liderazgo femenino que ya impulsa cambios significativos dentro del ecosistema automotriz.

La jornada incluyó una charla y un workshop práctico, además de un desayuno de networking entre las asistentes, con lo que se generó un ambiente de diálogo abierto sobre el presente y el futuro de las mujeres dentro de una industria cada vez más tecnológica, especializada y competitiva.

Liderazgo femenino que transforma la industria

Uno de los momentos centrales del evento fue la participación de Daniela Elizaga, directora de Marketing de Chirey Motor México, quien compartió una reflexión sobre el papel del talento y la preparación profesional como motores reales del liderazgo.

"Tal vez alguna joven esté preguntándose si puede liderar una planta, un equipo técnico o una dirección general, y la respuesta es sí. Y no porque sea mujer, sino porque se prepara, compite y trabaja, el talento se impone", señaló.

Durante su intervención, también destacó que el verdadero reconocimiento del liderazgo femenino radica en la capacidad de las profesionales para desarrollarse en un entorno altamente técnico y exigente.

"Hoy no celebramos ser mujeres en la industria. Celebramos ser profesionales que eligieron una industria exigente, técnica y compleja y decidieron dominarla", compartió la directora.

Del diálogo a la experiencia práctica

El evento también incluyó un taller práctico enfocado en habilidades técnicas, donde las participantes pudieron experimentar conceptos relacionados con el mantenimiento automotriz, incluyendo ejercicios como cambio de neumáticos y revisión básica de componentes.

Este enfoque práctico buscó reforzar uno de los mensajes centrales del encuentro: la industria automotriz es un espacio donde el conocimiento técnico y la experiencia profesional abren oportunidades para todos los talentos.

El cierre del evento estuvo marcado por un mensaje que buscó trascender el espacio del encuentro y proyectarse hacia nuevas generaciones: "Lo que vivimos hoy significó mucho para mí. Fue un evento diferente porque dimos posibilidad, apertura y espacio para que las mujeres en Chirey Motor México y sus marcas Chirey, OMODA y JAECOO, hablaran desde el corazón y su experiencia. Así, el foro se convierte en una posibilidad para nuestras niñas mexicanas que nos ven y escuchan", expresó Daniela Elizaga.

Diversidad e inclusión como parte del compromiso ESG

Iniciativas como "Mujeres manejando la industria" forman parte del enfoque ESG de Chirey Motor México, que busca impulsar un entorno laboral más inclusivo, promover el desarrollo del talento femenino y fomentar espacios donde las profesionales del sector puedan compartir conocimiento, experiencia y liderazgo.

A medida que la industria automotriz avanza hacia una nueva etapa marcada por la electrificación, la digitalización y la innovación tecnológica, la diversidad de talento se convierte en un factor clave para impulsar soluciones más creativas y una visión más amplia del futuro de la movilidad.

Con iniciativas como esta, Chirey Motor México y sus marcas Chirey, OMODA y JAECOO, reafirman su compromiso de seguir impulsando espacios donde el talento, la preparación y la experiencia sean los verdaderos motores del liderazgo dentro de la industria.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2936041/Picture1.jpg

FUENTE Chirey Motor México